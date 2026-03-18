  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»
9

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в психологической неустойчивости футболистов ЦСКА виноват главный тренер Фабио Челестини.

Армейцы вылетели в Путь регионов FONBET Кубка России, проиграв «Краснодару» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ со счетом 0:4 (первая игра – 3:1). По ходу матча арбитр Инал Танашев удалил с поля двух защитников ЦСКА – Матеуса Рейса и Мойзеса Барбозу.

– ЦСКА местами напомнил мне «Спартак» при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с «Краснодаром» вышли просто сумасшедшие люди. Понятно, проигрываете, уже разгромный счет, но что стали творить футболисты? Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть.

– Кто‑то уже и призывает увольнять Челестини за неудачную серию. Не стоит делать таких радикальных шагов?

– Совсем недавно говорили, что это лучший тренер, великолепная команда, претенденты на чемпионство. Но ЦСКА на глазах разрушился психологически. У нас же как обычно, тренер победил – назначаем в сборную, проиграл – увольняем. Это неправильно, конечно, надо дать человеку работать, – сказал Ловчев.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКраснодар
logoМатеус Рейс
logoМатч ТВ
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
Инал Танашев
logoДеян Станкович
logoДжон Кордоба
logoМойзес Барбоза
logoFONBET Кубок России
logoВалентин Пальцев
logoсудьи
logoФабио Челестини
logoСпартак
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, сколько можно нести этот бред! Завелись и удалились конкретные футболисты. Причём тут Челестини! Он что принуждал их так дурковать? Челестини можно обвинить в выборе тактики или состава, но для чего нашим деятелям делать вообще идиотские заявления. В каждом туре хватает удалений и глупых пенальти у различных команд. Во всём этом тоже вина тренеров? Может всё-таки игрокам почаще включать голову, чтобы избежать этого.
Ответ Evgen Vynokurov
Челестини виноват в отсутствии дисциплины в команде, что подтверждается четырьмя красными за пять весенних матчей. И это без карточки самому челестини)
Доля правды в его словах есть. Челестини перегрел команду. Перемотивировал. В итоге эмоций много результата нет вот и случаются такие инциденты как в матче с Балтикой и Краснодаром. Нужно опуститься с небес на землю.
Дедушка бред пишет. Станкович хоть и был довольно психованный, игроки при нем дичь на поле не творили
Главный тренер самая неблагодарная работа на свете - надо давать результат, ладить с руководством и держать в ежовых рукавицах команду. А выгнать могут в любой момент как собаку.
сПартак эталон плохой игры.
Ловчев
...
Интересно, он в какой хронологии матч смотрел? Видимо только нарезки, ибо причинно-следственная связь в его изложени напрочь нарушена.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
