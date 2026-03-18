Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»

Ловчев: ЦСКА местами напоминает «Спартак» при Станковиче.

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в психологической неустойчивости футболистов ЦСКА виноват главный тренер Фабио Челестини .

Армейцы вылетели в Путь регионов FONBET Кубка России, проиграв «Краснодару » в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ со счетом 0:4 (первая игра – 3:1). По ходу матча арбитр Инал Танашев удалил с поля двух защитников ЦСКА – Матеуса Рейса и Мойзеса Барбозу.

– ЦСКА местами напомнил мне «Спартак » при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с «Краснодаром» вышли просто сумасшедшие люди. Понятно, проигрываете, уже разгромный счет, но что стали творить футболисты? Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть.

– Кто‑то уже и призывает увольнять Челестини за неудачную серию. Не стоит делать таких радикальных шагов?

– Совсем недавно говорили, что это лучший тренер, великолепная команда, претенденты на чемпионство. Но ЦСКА на глазах разрушился психологически. У нас же как обычно, тренер победил – назначаем в сборную, проиграл – увольняем. Это неправильно, конечно, надо дать человеку работать, – сказал Ловчев.