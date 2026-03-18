  Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции после присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Выражаем глубокое возмущение и призываем к независимому расследованию»
Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции после присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Выражаем глубокое возмущение и призываем к независимому расследованию»

Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции.

Правительство Сенегала выпустило заявление по поводу присуждения Марокко победы в финале Кубка Африки. 

Сенегалу, победившему со счетом 1:0, засчитано техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Правительство Сенегала выражает глубокое возмущение в связи с решением, вынесенным апелляционным жюри Конфедерации африканского футбола, направленным на лишение сборной Сенегала титула победителя Кубка африканских наций 2025 года и передачу его Марокко.

Это беспрецедентное решение, имеющее исключительную серьезность, напрямую нарушает фундаментальные принципы спортивной этики, прежде всего – справедливость, честность и уважение к результату, достигнутому на поле. Оно основано на явно ошибочном толковании регламента, что привело к решению, грубо противоречащему праву и несправедливому.

Ставя под сомнение результат, достигнутый по итогам матча, который был полностью сыгран и выигран в соответствии с правилами игры, КАФ наносит серьезный ущерб собственной репутации, а также подрывает законное доверие народов Африки к континентальным спортивным институтам.

Сенегал не может допустить, чтобы административное решение перечеркнуло самоотдачу, заслуги и спортивное мастерство. Страна решительно отвергает эту попытку несправедливого лишения завоеванного титула.

Сенегал призывает к началу независимого международного расследования в связи с подозрениями в коррупции внутри руководящих органов КАФ. 

Кроме того, Сенегал намерен использовать все возможные средства обжалования, включая обращение в компетентные международные судебные инстанции, чтобы добиться справедливости и восстановления спортивного результата.

Правительство также пользуется случаем, чтобы подтвердить солидарность всей нации с гражданами Сенегала, задержанными в Марокко после инцидентов во время финала Кубка африканских наций. Оно полностью мобилизовано для контроля за ситуацией с целью как можно скорейшего ее благоприятного разрешения.

Сенегал останется решительным, бдительным и непреклонным в защите прав своей национальной сборной и восстановлении чести африканского спорта», – говорится в заявлении. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети правительства Сенегала
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Марокко по футболу
Политика
logoКубок Африки
Конфедерация африканского футбола
что? коррупция в КАФ? да что вы такое говорите! это невозможно! ))
Зачем Марокко да и самим футболистам такая победа. Их в своих же клубах просто засмеют с такой победой:) Тем более пенальти в конце никто не отменил из-за протеста Сенегала:)
С учетом того цирка с полотенцами, есть мнение, что там вообще плевать каким образом они будут "чемпионами".
Чтобы КАФ решила поменять давно принятое решение, нужна очень хорошая мотивация. И сумма этой мотивации должна иметь достаточное количество нулей. Так что мнение Сенегала по этому поводу совершенно верное.
Ответ Evgen Vynokurov
Ответ Evgen Vynokurov
При этом весь турнир говорили, что хозяев тащат к титулу
А что так можно было?))
У Марокко похоже юбилей какой-то. Не захотели переносить и решили вопрос звонкой монетой.
Так-то за уход команды с поля надо технарь давать сразу
