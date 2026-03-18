Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции после присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Выражаем глубокое возмущение и призываем к независимому расследованию»

Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции.

Правительство Сенегала выпустило заявление по поводу присуждения Марокко победы в финале Кубка Африки.

Сенегалу, победившему со счетом 1:0, засчитано техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Правительство Сенегала выражает глубокое возмущение в связи с решением, вынесенным апелляционным жюри Конфедерации африканского футбола, направленным на лишение сборной Сенегала титула победителя Кубка африканских наций 2025 года и передачу его Марокко .

Это беспрецедентное решение, имеющее исключительную серьезность, напрямую нарушает фундаментальные принципы спортивной этики, прежде всего – справедливость, честность и уважение к результату, достигнутому на поле. Оно основано на явно ошибочном толковании регламента, что привело к решению, грубо противоречащему праву и несправедливому.

Ставя под сомнение результат, достигнутый по итогам матча, который был полностью сыгран и выигран в соответствии с правилами игры, КАФ наносит серьезный ущерб собственной репутации, а также подрывает законное доверие народов Африки к континентальным спортивным институтам.

Сенегал не может допустить, чтобы административное решение перечеркнуло самоотдачу, заслуги и спортивное мастерство. Страна решительно отвергает эту попытку несправедливого лишения завоеванного титула.

Сенегал призывает к началу независимого международного расследования в связи с подозрениями в коррупции внутри руководящих органов КАФ.

Кроме того, Сенегал намерен использовать все возможные средства обжалования, включая обращение в компетентные международные судебные инстанции, чтобы добиться справедливости и восстановления спортивного результата.

Правительство также пользуется случаем, чтобы подтвердить солидарность всей нации с гражданами Сенегала, задержанными в Марокко после инцидентов во время финала Кубка африканских наций. Оно полностью мобилизовано для контроля за ситуацией с целью как можно скорейшего ее благоприятного разрешения.

Сенегал останется решительным, бдительным и непреклонным в защите прав своей национальной сборной и восстановлении чести африканского спорта», – говорится в заявлении.