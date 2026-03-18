  Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
Жоан Лапорта, вновь избранный президентом «Барселоны», отметил высокий индивидуальный уровень футболистов каталонской команды.

«Недавно у нас была большая радость – Гави вернулся после травмы, из-за которой не играл долгое время, и я увидел, что он очень хорош.

Кроме того, академия продолжает выпускать таланты. Хави Эспарт провел весь матч, и он полностью соответствует стилю «Барсы». Играли три молодых футболиста, которые уже зарекомендовали себя: Кубарси, Берналь и Ламин [Ямаль]. Канселу провел фантастическую игру. У нас есть Фермин, Ольмо, Рафинья, оформивший хет-трик [в ворота «Севильи»]. Левандовски всегда представляет угрозу. Руни [Бардагжи] был очень хорош и остер.

Я очень доволен тем, как команда справляется в завершающей части сезона. Теперь Деку может продолжить работу, чтобы в конце сезона внести коррективы, о который попросит Ханси [Флик].

Хави Эспарт называет Жерара Мартина Филиппом Ламом, а Жерар в ответ называет его Мальдини. Флик их действительно мотивирует. Марк Касадо напоминает Киммиха. Мы уже знаем, что Педри волшебник, а Ламин – гений, высшее проявление футбольного таланта. Будем надеяться, что Френки [де Йонг] скоро вернется», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня очень многое будет зависеть от физ формы Педри.
Последние два матча она вызывала прям серьёзное беспокойство.

П.с. "Руни Бардагжи был очень хорош и остер"...
Какой остер?
Григорий?
Мне кажется, Лапорта перепутал)
Это Жерара все зовут Мальдини, а вот он как раз мог «компактного» Эспарта назвать Ламом
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мне кажется, Лапорта перепутал) Это Жерара все зовут Мальдини, а вот он как раз мог «компактного» Эспарта назвать Ламом
либо Лапорта, либо переводчик. Вы правы.
Но по мне, Мартин ещё очень далёк от Мальдини. В Барсе собрался молодой коллектив очень хороший, но ещё сыроватые.
Время нужно
А Ямаль для меня то гений, то пижон)). Надеюсь сегодня будет гений))
девять имен, фамилий и названий в заголовке, вроде маловато, не?
