Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
Жоан Лапорта, вновь избранный президентом «Барселоны», отметил высокий индивидуальный уровень футболистов каталонской команды.
«Недавно у нас была большая радость – Гави вернулся после травмы, из-за которой не играл долгое время, и я увидел, что он очень хорош.
Кроме того, академия продолжает выпускать таланты. Хави Эспарт провел весь матч, и он полностью соответствует стилю «Барсы». Играли три молодых футболиста, которые уже зарекомендовали себя: Кубарси, Берналь и Ламин [Ямаль]. Канселу провел фантастическую игру. У нас есть Фермин, Ольмо, Рафинья, оформивший хет-трик [в ворота «Севильи»]. Левандовски всегда представляет угрозу. Руни [Бардагжи] был очень хорош и остер.
Я очень доволен тем, как команда справляется в завершающей части сезона. Теперь Деку может продолжить работу, чтобы в конце сезона внести коррективы, о который попросит Ханси [Флик].
Хави Эспарт называет Жерара Мартина Филиппом Ламом, а Жерар в ответ называет его Мальдини. Флик их действительно мотивирует. Марк Касадо напоминает Киммиха. Мы уже знаем, что Педри волшебник, а Ламин – гений, высшее проявление футбольного таланта. Будем надеяться, что Френки [де Йонг] скоро вернется», – сказал Лапорта.
Последние два матча она вызывала прям серьёзное беспокойство.
П.с. "Руни Бардагжи был очень хорош и остер"...
Какой остер?
Григорий?
Это Жерара все зовут Мальдини, а вот он как раз мог «компактного» Эспарта назвать Ламом
Но по мне, Мартин ещё очень далёк от Мальдини. В Барсе собрался молодой коллектив очень хороший, но ещё сыроватые.
Время нужно
А Ямаль для меня то гений, то пижон)). Надеюсь сегодня будет гений))