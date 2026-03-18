Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»

Жоан Лапорта: Педри – волшебник, а Ямаль – гений.

Жоан Лапорта , вновь избранный президентом «Барселоны», отметил высокий индивидуальный уровень футболистов каталонской команды.

«Недавно у нас была большая радость – Гави вернулся после травмы, из-за которой не играл долгое время, и я увидел, что он очень хорош.

Кроме того, академия продолжает выпускать таланты. Хави Эспарт провел весь матч, и он полностью соответствует стилю «Барсы». Играли три молодых футболиста, которые уже зарекомендовали себя: Кубарси , Берналь и Ламин [Ямаль ]. Канселу провел фантастическую игру. У нас есть Фермин , Ольмо, Рафинья, оформивший хет-трик [в ворота «Севильи»]. Левандовски всегда представляет угрозу. Руни [Бардагжи] был очень хорош и остер.

Я очень доволен тем, как команда справляется в завершающей части сезона. Теперь Деку может продолжить работу, чтобы в конце сезона внести коррективы, о который попросит Ханси [Флик].

Хави Эспарт называет Жерара Мартина Филиппом Ламом, а Жерар в ответ называет его Мальдини. Флик их действительно мотивирует. Марк Касадо напоминает Киммиха. Мы уже знаем, что Педри волшебник, а Ламин – гений, высшее проявление футбольного таланта. Будем надеяться, что Френки [де Йонг] скоро вернется», – сказал Лапорта.