Лапочкин о судействе в РПЛ: «Колоссальное количество ошибок и ВАР-вмешательств – значит, подготовка к рестарту прошла не на уровне. Мажич стал публичной фигурой, чего не было 2,5 года – это хорошо»

Лапочкин о судействе в РПЛ: подготовка к рестарту прошла не на должном уровне.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что ошибки судей после рестарта Мир РПЛ связаны с проблемами подготовки.

«Туры после рестарта прошли с колоссальным количеством ВАР-вмешательств и ключевых ошибок. Это говорит о том, что судьи ошибаются и делают это много в самой важной части сезона, когда распределяются места в итоговой таблице. Это очень плохо. Мажич признавал ошибки видеоарбитров. Раз так много ошибок, значит, подготовка к рестарту сезона прошла не на должном уровне.

Мажич начал выходить и объяснять какие-то решения в последние недели. До этого мы о нем ничего не слышали и не видели. После отвратительного 19-го тура Мажич стал публичной фигурой. Этого не было 2,5 года. Я вижу в этом только положительную динамику, потому что, по крайней мере, Милорад выходит и пытается объяснить решения. Мы можем с этим соглашаться или нет, но его нахождение в публичном пространстве хорошо точно», – сказал Лапочкин.

