  Лапочкин о судействе в РПЛ: «Колоссальное количество ошибок и ВАР-вмешательств – значит, подготовка к рестарту прошла не на уровне. Мажич стал публичной фигурой, чего не было 2,5 года – это хорошо»
2

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что ошибки судей после рестарта Мир РПЛ связаны с проблемами подготовки.

«Туры после рестарта прошли с колоссальным количеством ВАР-вмешательств и ключевых ошибок. Это говорит о том, что судьи ошибаются и делают это много в самой важной части сезона, когда распределяются места в итоговой таблице. Это очень плохо. Мажич признавал ошибки видеоарбитров. Раз так много ошибок, значит, подготовка к рестарту сезона прошла не на должном уровне.

Мажич начал выходить и объяснять какие-то решения в последние недели. До этого мы о нем ничего не слышали и не видели. После отвратительного 19-го тура Мажич стал публичной фигурой. Этого не было 2,5 года. Я вижу в этом только положительную динамику, потому что, по крайней мере, Милорад выходит и пытается объяснить решения. Мы можем с этим соглашаться или нет, но его нахождение в публичном пространстве хорошо точно», – сказал Лапочкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вот нихрена он не пытается обьяснить толком, скорее пытается оправдать то, что есть. Признаёт ошибками только самые дебильные решения, когда вообще деваться некуда. А в остальном всё как прежде. И, когда Мажич приходит на Матч ТВ, хочется услышать все его доводы на нормальном русском языке, а не догадываться, что он хочет сказать. По-любому с переводчиком было бы лучше.
Сбственно футбола осталось минут 25, остальное ВАР, симуляции, разборки, просмотры, затяжки. Руководителям росфутбола и клубов пора собраться и наконец решить как сохранить футбол, убрать симуляции, грубость, применение ВАР по минимуму, иначе футбол умрет. Смотреть полтора часа на хождение по полю, скандалы, валяющихся клоунов, становится не интересно.
