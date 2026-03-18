Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го
Катарина Макариу подписала крупнейший контракт в женском футболе.
Катарина Макариу подписала самый крупный контракт в истории женского футбола, перейдя из «Челси» в «Сан-Диего Уэйв».
Соглашение нападающей сборной США с клубом рассчитано до конца 2030 года. Макариу заработает около 8 миллионов долларов, что делает ее контракт крупнейшим в истории женского футбола, сообщает ESPN.
Отмечается, что сумма трансфера футболистки составила 300 тысяч долларов.
Самой высокооплачиваемой футболисткой мира на данный момент является Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана – после продления контракта с «Вашингтоном» она получает 2 млн долларов в год с учетом бонусов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
2 млн в год? Паспортисты в лучшие времена столько же зарабатывали
