  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го
1

Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го

Катарина Макариу подписала крупнейший контракт в женском футболе.

Катарина Макариу подписала самый крупный контракт в истории женского футбола, перейдя из «Челси» в «Сан-Диего Уэйв».

Соглашение нападающей сборной США с клубом рассчитано до конца 2030 года. Макариу заработает около 8 миллионов долларов, что делает ее контракт крупнейшим в истории женского футбола, сообщает ESPN.

Отмечается, что сумма трансфера футболистки составила 300 тысяч долларов.

Самой высокооплачиваемой футболисткой мира на данный момент является Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана – после продления контракта с «Вашингтоном» она получает 2 млн долларов в год с учетом бонусов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
женский футбол
рекорды
logoпремьер-лига Англия
logoМЛС
logoсборная США жен
logoСан-Диего
logoЧелси
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
2 млн в год? Паспортисты в лучшие времена столько же зарабатывали
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем