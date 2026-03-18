Коллимор о финансовых правилах АПЛ: «Если за подписание игроков, которые выигрывают вам трофеи, дают мизерный штраф, то это того стоит. Тогда любой амбициозный клуб должен тратить, сколько захочет»

Коллимор раскритиковал финансовые правила АПЛ.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор выступил с критикой финансовых правил АПЛ .

«Я считаю, что любой прогрессивный и амбициозный клуб АПЛ теперь должен тратить столько, сколько захочет, и максимально выходить за рамки соблюдения правил.

Потому что если за подписание игроков, которые реально помогли выигрывать трофеи, тебе дают мизерный штраф, то это того стоит.

Раньше я был большим сторонником финансовых правил, но незаконные траты клубов до введения правил прибыльности и устойчивости (PSR) практически остались безнаказанными, и я готов поспорить, что эти клубы сейчас смеются, в то время как клубы, у которых сегодня есть деньги, чтобы конкурировать с ними, вынуждены проверять каждый, ##### (блин – Спортс’‘), рулон туалетной бумаги, чтобы соответствовать требованиям, а перспективных воспитанников продают как мясо ради соблюдения PSR.

Клубы и болельщики должны поддерживать правила, которые иногда защищают их же клубы от самих себя. Но когда наказания ограничиваются штрафами, которые некоторые клубы могут легко оплатить, просто найдя деньги под диваном, при этом напрямую извлекая выгоду из «незаконно» купленных игроков, это превращает всю систему в фарс», – написал Коллимор.