  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ричардс о «Реале»: «В ЛЧ есть команды сильнее «Реала» – посмотрите на «Барселону», способную обыграть кого угодно. Но «Мадрид» каждый раз доказывает, что я ошибаюсь»
24

Ричардс о «Реале»: «В ЛЧ есть команды сильнее «Реала» – посмотрите на «Барселону», способную обыграть кого угодно. Но «Мадрид» каждый раз доказывает, что я ошибаюсь»

Майка Ричардс: в ЛЧ есть команды и посильнее «Реала».

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс не считает «Реал» самой сильной командой Лиги чемпионов.

«Реал» вышел в 1/4 финала турнира, дважды обыграв «Манчестер Сити» в 1/8 финала (3:0, 2:1). На следующей стадии мадридцы сыграют с «Баварией» или «Аталантой» – в первом матче противостояния мюнхенцы победили со счетом 6:1.

– Есть ли у «Реала» все для того, чтобы обыграть «Баварию», «ПСЖ» в гипотетическом полуфинале и, возможно, «Барселону» или «Арсенал» в финале?

– Если бы мне пришлось ответить сейчас, я бы сказал «нет» только из-за стыковых матчей.

Посмотрите на «Барселону» – думаю, они могут обыграть кого угодно, включая «Баварию». Если бы я делал ставки, я бы сказал «нет», потому что я думаю, что есть команды сильнее [чем «Реал»], но я думаю, что у них есть игроки для самых важных моментов – в этом и суть Лиги чемпионов. Мы видели это много раз.

Вспомните, как пару сезонов назад они обыграли «Челси» и «Манчестер Сити» и буквально вырвали титул. Каждый раз, когда я исключаю «Реал Мадрид» [из числа фаворитов], они доказывают, что я ошибаюсь. Но с точки зрения команд, я думаю, что есть и получше «Реала», – сказал Ричардс в эфире CBS Sports.

И что делать с Челестини?14655 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМайка Ричардс
logoпремьер-лига Англия
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В Лиге чемпионов играет другой Реал. Каждый раз какой-нибудь игрок выдаёт матч жизни: то Вальверде, то Родриго, то Бензема, то Васкес, то Лунин. Куртуа так вообще каждую игру
Ответ pit4er
В Лиге чемпионов играет другой Реал. Каждый раз какой-нибудь игрок выдаёт матч жизни: то Вальверде, то Родриго, то Бензема, то Васкес, то Лунин. Куртуа так вообще каждую игру
Ну с Луниным ты конечно перегнул))) да, серию пенальти против Сити в 2024 он затащил, вот только проблем в том, что до этой серии дело бы не дошло, если бы в первом матче тот же Лунин не провалился
По правде сказать, не считаю, что нынешняя Барса уж настолько сильнее Реала. Но дело вовсе не в этом - игра на вылет совершенно не тождественна игре на дистанции.

К тому же отсутствие какой-либо внятной тактики и схемы игры было как минусом Реала, так и его плюсом, поскольку всегда служило неким х-фактором в 2-матчевых сериях и финалах, особенно с системными командами вроде Сити или Баварии.

Ну и индивидуально в Мадриде всегда играли исполнители высочайшего уровня, что нередко позволяло ломать известное правило «порядок бьет класс».
Ответ Парень со двора Шмурнова
По правде сказать, не считаю, что нынешняя Барса уж настолько сильнее Реала. Но дело вовсе не в этом - игра на вылет совершенно не тождественна игре на дистанции. К тому же отсутствие какой-либо внятной тактики и схемы игры было как минусом Реала, так и его плюсом, поскольку всегда служило неким х-фактором в 2-матчевых сериях и финалах, особенно с системными командами вроде Сити или Баварии. Ну и индивидуально в Мадриде всегда играли исполнители высочайшего уровня, что нередко позволяло ломать известное правило «порядок бьет класс».
В прошлом году у реала был состав сильнее чем у арсенала,но у арсенала был порядок и он этот реал вперёд ногами и в позе раком вынес, единственное чем запомнился Реал,это тем ,что мы наблюдали опять кислую мину Джанги оскорбленного 😆все 2 матча
Ответ Aarfxv Cc
В прошлом году у реала был состав сильнее чем у арсенала,но у арсенала был порядок и он этот реал вперёд ногами и в позе раком вынес, единственное чем запомнился Реал,это тем ,что мы наблюдали опять кислую мину Джанги оскорбленного 😆все 2 матча
Раз в год и Арсенал стреляет ;)
Барса как раз в этом году не очень выглядит. Но с Реалом они играют явно лучше чем тот де Сити, мб потому что привыкли уже.
Удивительно, что футболисты такого высокого уровня не понимают разницу между регулярным чемпионатом и кубковыми играми. Реал не системная команда, поэтому они относительно редко брали чемпионат. Но у них есть умение взять свое на классе, за счёт характера, использовать момент и перевернуть игру. Это особый менталитет и гиковские иксджи никогда не объяснят как такое происходит
Откуда вообще разговоры про сильнейшую команду турнира в марте? Ещё стадия 1/8 даже не закончилась. А Реал ни по каким параметрам в число сильнейших не входит.
Ответ Crawling
Откуда вообще разговоры про сильнейшую команду турнира в марте? Ещё стадия 1/8 даже не закончилась. А Реал ни по каким параметрам в число сильнейших не входит.
Ну как минимум реал в 8 лучших команд мира входит в этом сезоне😅 дойдч до 1/4
У многих команд есть еще какой то комплекс перед Реалом, ореол что мол это же сам Реал Мадрид! Мечта всех футболистов! Не успеют выйти, уже трясутся коленки оттого и привозы и детские ошибки. У Барсы же такого нет, они наоборот презирают Реал и выходят с сумасшедшим настроем, оттуда и регулярные победы и уверенная игра. Я вот ни разу не видел чтоб Реал творил какую то "магию" в матчах с Барсой как в ЛЧ
Барселоне хотябы середняк АПЛ пройти а потом про финал мечтать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
