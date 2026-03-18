Ричардс о «Реале»: «В ЛЧ есть команды сильнее «Реала» – посмотрите на «Барселону», способную обыграть кого угодно. Но «Мадрид» каждый раз доказывает, что я ошибаюсь»

Майка Ричардс: в ЛЧ есть команды и посильнее «Реала».

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс не считает «Реал» самой сильной командой Лиги чемпионов.

«Реал» вышел в 1/4 финала турнира, дважды обыграв «Манчестер Сити» в 1/8 финала (3:0, 2:1). На следующей стадии мадридцы сыграют с «Баварией» или «Аталантой» – в первом матче противостояния мюнхенцы победили со счетом 6:1.

– Есть ли у «Реала» все для того, чтобы обыграть «Баварию», «ПСЖ» в гипотетическом полуфинале и, возможно, «Барселону» или «Арсенал» в финале?

– Если бы мне пришлось ответить сейчас, я бы сказал «нет» только из-за стыковых матчей.

Посмотрите на «Барселону» – думаю, они могут обыграть кого угодно, включая «Баварию». Если бы я делал ставки, я бы сказал «нет», потому что я думаю, что есть команды сильнее [чем «Реал»], но я думаю, что у них есть игроки для самых важных моментов – в этом и суть Лиги чемпионов. Мы видели это много раз.

Вспомните, как пару сезонов назад они обыграли «Челси» и «Манчестер Сити » и буквально вырвали титул. Каждый раз, когда я исключаю «Реал Мадрид» [из числа фаворитов], они доказывают, что я ошибаюсь. Но с точки зрения команд, я думаю, что есть и получше «Реала», – сказал Ричардс в эфире CBS Sports.