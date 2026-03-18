Хавьер Тебас: «Добиться равенства в зарплатах нереально. Это как в модельном бизнесе: мужчины получают меньше женщин. Это связано с тем, сколько приносит каждая индустрия»
Тебас: добиться равенства в зарплатах нереально.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о рассуждениях на тему равенства зарплат мужчин и женщин в футболе.
«С этим нужно быть осторожными, потому что это напрямую связано с тем, сколько приносит каждая индустрия. Невозможно добиться полного равенства в зарплатах. Это как в модельном бизнесе: мужчины-модели зарабатывают меньше, чем женщины-модели.
Говоря о равенстве, приведу пример. Часто говорят, что при одинаковой должности люди должны получать одинаковую зарплату, но правый защитник «Леванте» не зарабатывает столько же, сколько правый защитник «Реала».
Чего действительно нужно избегать – так это ситуации, когда разница возникает из-за дискриминации женщин», – сказал Тебас.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Базанул
самое адекватное,что он сказал за все годы своего президентства))))
