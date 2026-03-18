Жоан Лапорта: «Барса» продолжит побеждать, 105 000 болельщиков будут поддерживать команду на новом стадионе. Наши лучшие годы еще впереди, уверяю»

Жоан Лапорта: лучшие годы «Барсы» еще впереди.

Жоан Лапорта пообещал, что «Барселона » проведет лучшие годы в период его нового президентского срока.

15 марта Лапорта победил на выборах президента клуба с результатом в 68% голосов.

«Мы очень счастливы и благодарны всем, кто за нас голосовал, потому что это было торжество демократии и возвышение духа «Барсы». Мы проведем лучшие пять лет жизни с фантастической командой, которая продолжит побеждать, как мы любим, и это принесет нам много успехов. Это и есть наша главная цель.

Кроме того, у нас будет стадион на 105 000 мест – 105 тысяч болельщиков «Барсы», которые будут поддерживать команду, это станет приятным зрелищем и гарантией будущего нашего клуба.

Что за команда! Давайте продолжим строить эту команду с Фликом на скамейке и Деку в кабинете. Давайте выигрывать титулы, как любим мы, болельщики «Барсы», и сделаем все, игра тоже радовала. И давайте закончим строительство стадиона, потому что это означает гарантию будущего «Барсы» как в финансовом плане, так и в плане великолепного футбола, который мы любим. Давайте достигнем той фазы экономического роста, к которой приведут все эти решения. И я уверяю, что наши лучшие годы еще впереди», – сказал Лапорта.