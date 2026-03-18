  Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ». 

Парижане прошлой ночью разгромили «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 5:2 – первый матч). 

Выступление Матвея Сафонова, который отметился множеством отличных сэйвов, способно изменить зачастую скептическое отношение к нему? Проще говоря, может ли «ПСЖ» выиграть ЛЧ с ним?

– Будем объективны: несмотря на два неуверенных выхода на верховые мячи, он провел хороший матч, показав себя очень надежно на линии. Но одна игра ничего не изменит. 

Даже если сейчас он, похоже, закрепился в составе, его превосходство над Шевалье неубедительно, и российский вратарь по-прежнему не внушает мне полной уверенности.

Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников в решающих стадиях. Зато это очень хорошо для его собственной уверенности! – сказал Лизаразю. 

Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»

Да не горит у меня, не горит
Лизаразю: «Сафонов, дуойка»
Вон Доннарумма показал класс против Реала
Главное что тренера он полностью устраивает, а мнения всяких Лизаразю роли не играет.
Как там Доннарумма?
Выполняет работу, которая необходима ПСЖ?
Очевидно, что Лизаразю топит за своего соотечественника, ничего странного или предосудительного в этом нет.

Мотя действительно очень качественно проводит сезон, но в словах Биксана есть доля истины - местами Сафонов действует не очень уверенно, причем в не самых сложных ситуациях.

Кмк, это исключительно дело практики, поэтому, уверен, в финальной части сезона Матвей покажет еще более высокий уровень игры, в важных матчах концовки это очень понадобится ПСЖ 🧤
Топит то за своего он может быть, но в целом французы очень любят мочить своих вратарей-французов. В этом они с нами очень похожи.
Лягушатник за лягушатника. Извините. Макарон виноват. 😁
Он баск, а баскам наплевать на всякие испании и франции
В каждой стране есть свои Лизаразю и некоторые наши эксперты с МАТЧ ТВ
- Таких как Гавр, добавил Лизаразю
Он когда это говорил, Шевалье на коленках не сидел?
