Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ».
Парижане прошлой ночью разгромили «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 5:2 – первый матч).
– Выступление Матвея Сафонова, который отметился множеством отличных сэйвов, способно изменить зачастую скептическое отношение к нему? Проще говоря, может ли «ПСЖ» выиграть ЛЧ с ним?
– Будем объективны: несмотря на два неуверенных выхода на верховые мячи, он провел хороший матч, показав себя очень надежно на линии. Но одна игра ничего не изменит.
Даже если сейчас он, похоже, закрепился в составе, его превосходство над Шевалье неубедительно, и российский вратарь по-прежнему не внушает мне полной уверенности.
Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников в решающих стадиях. Зато это очень хорошо для его собственной уверенности! – сказал Лизаразю.
Выполняет работу, которая необходима ПСЖ?
Мотя действительно очень качественно проводит сезон, но в словах Биксана есть доля истины - местами Сафонов действует не очень уверенно, причем в не самых сложных ситуациях.
Кмк, это исключительно дело практики, поэтому, уверен, в финальной части сезона Матвей покажет еще более высокий уровень игры, в важных матчах концовки это очень понадобится ПСЖ 🧤