Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»

Лизаразю о Сафонове против «Челси»: он по-прежнему не внушает полной уверенности.

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Парижане прошлой ночью разгромили «Челси » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 5:2 – первый матч).

– Выступление Матвея Сафонова, который отметился множеством отличных сэйвов, способно изменить зачастую скептическое отношение к нему? Проще говоря, может ли «ПСЖ» выиграть ЛЧ с ним?

– Будем объективны: несмотря на два неуверенных выхода на верховые мячи, он провел хороший матч, показав себя очень надежно на линии. Но одна игра ничего не изменит.

Даже если сейчас он, похоже, закрепился в составе, его превосходство над Шевалье неубедительно, и российский вратарь по-прежнему не внушает мне полной уверенности.

Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников в решающих стадиях. Зато это очень хорошо для его собственной уверенности! – сказал Лизаразю.

