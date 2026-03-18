Адвокат стал консультантом ван Перси в «Фейеноорде» до конца сезона. 78-летний тренер завершил карьеру в феврале

  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
0

Дик Адвокат стал консультантом ван Перси в «Фейеноорде».

Дик Адвокат стал консультантом главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси.

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России будет консультировать тренерский штаб роттердамцев до конца текущего сезона. При этом Адвокат не будет занимать в «Фейеноорде» какую-либо официальную должность.

В феврале Адвокат завершил тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем у дочери. Последним местом работы 78-летнего специалиста была сборная Кюрасао.

После 27 туров нынешнего сезона «Фейеноорд» занимает второе место в таблице Эредивизи, отставая от ПСВ на 16 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Фейеноорда»
logoДик Адвокат
logoРобин ван Перси
logoвысшая лига Нидерланды
logoФейеноорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
20 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем