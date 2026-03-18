Адвокат стал консультантом ван Перси в «Фейеноорде» до конца сезона. 78-летний тренер завершил карьеру в феврале

Дик Адвокат стал консультантом ван Перси в «Фейеноорде».

Дик Адвокат стал консультантом главного тренера «Фейеноорда » Робина ван Перси .

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России будет консультировать тренерский штаб роттердамцев до конца текущего сезона. При этом Адвокат не будет занимать в «Фейеноорде» какую-либо официальную должность.

В феврале Адвокат завершил тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем у дочери. Последним местом работы 78-летнего специалиста была сборная Кюрасао.

После 27 туров нынешнего сезона «Фейеноорд» занимает второе место в таблице Эредивизи , отставая от ПСВ на 16 очков.