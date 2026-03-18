Пономарев о ЦСКА: «Игры после рестарта вообще нет – зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков. Пару игр еще можно потерпеть, но стоит уже принимать радикальные меры, возможно»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцам следует уволить главного тренера Фабио Челестини.
Вчера ЦСКА вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России, проиграв «Краснодару» со счетом 0:4 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ (первая игра – 3:1).
«Зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков после матча. Да за что тут хвалить? Футболисты из-за этого не видят недостатков в себе. После сборов были совсем другие ожидания. Я переживал лишь за то, что большая конкуренция может пойти во вред. Челестини может запутаться в игроках. Не будет понимания кого ставить и в какой футбол играть. Лавка не должна быть такой длинной, какая у него сейчас.
Игры после рестарта вообще никакой нет. Прогресса нет. Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры. Есть же у нас Игнашевич, который без дела болтается. Он сделал классную «Балтику» до этого», – сказал Пономарев.
А что не Чипполино?