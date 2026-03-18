  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о ЦСКА: «Игры после рестарта вообще нет – зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков. Пару игр еще можно потерпеть, но стоит уже принимать радикальные меры, возможно»
13

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцам следует уволить главного тренера Фабио Челестини.

Вчера ЦСКА вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России, проиграв «Краснодару» со счетом 0:4 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ (первая игра – 3:1).

«Зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков после матча. Да за что тут хвалить? Футболисты из-за этого не видят недостатков в себе. После сборов были совсем другие ожидания. Я переживал лишь за то, что большая конкуренция может пойти во вред. Челестини может запутаться в игроках. Не будет понимания кого ставить и в какой футбол играть. Лавка не должна быть такой длинной, какая у него сейчас.

Игры после рестарта вообще никакой нет. Прогресса нет. Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры. Есть же у нас Игнашевич, который без дела болтается. Он сделал классную «Балтику» до этого», – сказал Пономарев.

И что делать с Челестини?13955 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoFONBET Кубок России
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Владимир Алексеевич Пономарев
logoФабио Челестини
logoСергей Игнашевич
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зато Челентано, который Челестини...
А что не Чипполино?
а до рестарта типа была игра?
Коверканье фамилии говорит о крайне низком уровне ума данного персонажа! Хотя вроде человек в возрасте!
Ответ Vagner01
Возраст ума не прибавляет, особенно если человек совсем дурак, как Пономарёв.
Ответ SolidSnake
Это точно!
Дед - флюгер, осенью прошлого года чуть ли чемпионом ЦСКА с Челестини возвёл, одобрил обмен дивеева на гонду, теперь Челентано, да уж....
Ответ Олег Попов
Да что там осенью, он месяц назад предрекал ЦСКА чемпионство )
Дайте тренеру поработать!
Это вот явный пример того что нельзя разрывать чемпионат на 2.5 месяца! После возобновления начинают играть разные команды практически, полный бред...
Руки прочь от Челестини!!!🔴🔵
Давайте уже называть вещи своими именами.. Пономарев - крайне пренеприятнейший человек. И не надо делать скидок на возраст, статус ветерана клуба и тп.. Я никогда не читал ничего даже близкого по уровню хамства и невежества от, например, Непомнящего. Юрию Павловичу Сёмину уже тоже 78 лет, но он никогда до такого не опускался, и, я уверен, не опустится. Есть определенные рамки, границы допустимого. То, что регулярно отрыгивает из себя этот желчный гадкий старик - уже нечитаемая недопустимая для сми информация. В некотором смысле, даже вредная, если речь идет о совсем молодых болельщиках, вынужденных подставлять свои уши под этот фекаломёт.
Интересно, что бы пел этот старый хрыч, если бы у руля стоял Газзаев, Федотов или другой отечественный специалист.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
