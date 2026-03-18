Пономарев о ЦСКА: «Игры после рестарта вообще нет – зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков. Пару игр еще можно потерпеть, но стоит уже принимать радикальные меры, возможно»

Пономарев о Челестини: возможно, ЦСКА стоит принимать радикальные меры.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцам следует уволить главного тренера Фабио Челестини .

Вчера ЦСКА вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России, проиграв «Краснодару » со счетом 0:4 в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ (первая игра – 3:1).

«Зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков после матча. Да за что тут хвалить? Футболисты из-за этого не видят недостатков в себе. После сборов были совсем другие ожидания. Я переживал лишь за то, что большая конкуренция может пойти во вред. Челестини может запутаться в игроках. Не будет понимания кого ставить и в какой футбол играть. Лавка не должна быть такой длинной, какая у него сейчас.

Игры после рестарта вообще никакой нет. Прогресса нет. Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры. Есть же у нас Игнашевич , который без дела болтается. Он сделал классную «Балтику» до этого», – сказал Пономарев.