Хвича о Сафонове против «Челси»: «Даже когда мне вручили приз MVP, я не думал об этом, потому что Матвей был великолепен. Мы счастливы, что он с нами»

Хвича о Сафонове: мы счастливы, что он с нами.

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия похвалил игру Матвея Сафонова в матче с «Челси ».

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ » победил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 (первая игра – 5:2). Сафонов совершил 9 сэйвов, после его выноса и ошибки защитника «синих» Мамаду Сарра Хвича открыл счет на 6-й минуте.

«Он был великолепен. Даже когда мне вручали приз лучшему игроку матча, я не думал об этом, потому что он провел отличный матч и сделал множество сэйвов. Он провел отличную игру. Мы счастливы, что он с нами», – сказал Хвича.