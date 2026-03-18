  • Хвича о Сафонове против «Челси»: «Даже когда мне вручили приз MVP, я не думал об этом, потому что Матвей был великолепен. Мы счастливы, что он с нами»
57

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия похвалил игру Матвея Сафонова в матче с «Челси».

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 (первая игра – 5:2). Сафонов совершил 9 сэйвов, после его выноса и ошибки защитника «синих» Мамаду Сарра Хвича открыл счет на 6-й минуте.

«Он был великолепен. Даже когда мне вручали приз лучшему игроку матча, я не думал об этом, потому что он провел отличный матч и сделал множество сэйвов. Он провел отличную игру. Мы счастливы, что он с нами», – сказал Хвича.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Yahoo! Sports
Ответ djamel
Notre éléphant!
Комментарий скрыт
Ответ old_wolf
Комментарий скрыт
и что дальше. человек написал "наш слон" пол-французски, потому что клуб французский, хорошая шутка, все рады, всем весело, и тут приходит какой-то придурочный псевдопатриот и начинает писать какую-то хрень. совсем поехали головой уже. RU вон тоже латинницей написано, это что за шпионская провокация??
Хорошие слова. По идее Мотя должен был получать этот приз, по оценкам всех изданий у него лучшая в ПСЖ. Хвича уже имеет много таких призов и еще получит, Матвею бы не помешал🏆
Матвей радует своей уверенностью. И команда это чувствует.
Дело вратаря не только эффектные сейвы совершать, но ещё и находить общий язык с защитой, дирижировать ими, подсказывать. Так что Мотя не зря языки учит.
Ну и надёжный кипер в рамке придаёт уверенность своим игрокам в защите (ведь есть кому на последнем рубеже выручить), а надёжная игра защитников (когда опасные удары не доходят до вратаря) - прибавляет уверенности вратарю. Такая вот, "синергия". :)
PS. Блин, не сглазить бы...
Ну вообще. Дальше интервью Шевалье:"я никогда и не мечтал сидеть под таким великим вратарем. Моя мечта, просто вытирать для него мячи перед тренировкой". Поменьше пафоса. Ещё нужно закрпиться и выиграть что-то будучи основным.
Ответ Красная стрела
Шевалье лукавит. И лукавит некрасиво. Если вы дословно написали его слова.
Ответ old_wolf
Сарказм и ирония видимо не твоё
Рад и за Мотю и за Хвичу, оба молодцы!!!
Воспитанники РПЛ разрывают Лигу чемпионов!
Ответ fussballer
Да да да. Я хотел это написать . Реально рпл-эловцы разрывают ЛЧ
Мотя был лучшим. Но и Кахе респект. Чёртова политика. В спорте не должно быть политики. Радует в общем, что Каха похвалил Мотю. Есть вопрос. Там какого-то украинца хотели подписать в ПСЖ. Помните? Че там?
Ответ old_wolf
Забавный есть, но его как бы нет
Ответ fedor2026turin
Спасибо. Так Забавный в ПСЖ?
Забарный в шлеме ходит или с кастрюлей на голове?
Ответ Константин Мееров
ну с банкой с огурцами это точно
