Хвича о Сафонове против «Челси»: «Даже когда мне вручили приз MVP, я не думал об этом, потому что Матвей был великолепен. Мы счастливы, что он с нами»
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия похвалил игру Матвея Сафонова в матче с «Челси».
В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 (первая игра – 5:2). Сафонов совершил 9 сэйвов, после его выноса и ошибки защитника «синих» Мамаду Сарра Хвича открыл счет на 6-й минуте.
«Он был великолепен. Даже когда мне вручали приз лучшему игроку матча, я не думал об этом, потому что он провел отличный матч и сделал множество сэйвов. Он провел отличную игру. Мы счастливы, что он с нами», – сказал Хвича.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Yahoo! Sports
57 комментариев
Ну и надёжный кипер в рамке придаёт уверенность своим игрокам в защите (ведь есть кому на последнем рубеже выручить), а надёжная игра защитников (когда опасные удары не доходят до вратаря) - прибавляет уверенности вратарю. Такая вот, "синергия". :)
PS. Блин, не сглазить бы...