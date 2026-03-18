4

Газзаев о ЦСКА: «Зачем отдали Дивеева?! Ну что это за защита? Анархия! Баринов не тот, что был в «Локомотиве», Кисляк сверкает лишь эпизодически, Обляков тоже. Чем занимались на сборах?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах армейцев после рестарта сезона. 

У ЦСКА 1 победа и 4 поражения после зимней паузы. Вчера команда Фабио Челестини крупно проиграла «Краснодару» (0:4, 3:1 – первый матч) в ответном полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. 

– Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоао Виктора и Матеуса Рейса. Ну что это за защита? Полнейшее разочарование. Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия!

16 ударов в створ своих ворот! При этом лишь однажды пробили по воротам соперника... Подавляющее преимущество команды Мурада Мусаева. К сожалению, но нужно говорить так, как есть. У армейцев вообще не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах?! Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?

Но ведь была же яркая победа над «Краснодаром» в первом кубковом матче.

– Постойте. Надо же смотреть на более длинной дистанции. Пять матчей весной и четыре поражения. Ну куда это годится? Что происходит с игроками? Про Баринова уже сказал. Он совершенно не похож на того полузащитника, которого мы видели в «Локомотиве».

А Кисляк? Все им восхищались в прошлом году, но сейчас он сверкает лишь эпизодически. То же самое касается и Облякова. Средняя линия проседает, никакой сыгранности. В обороне провал за провалом. Повторюсь, обмен Дивеева на Лусиано – большая ошибка. Если уж хотели взять форварда, надо было приглашать нападающего другого уровня. Аргентинец выходит в стартовом, но у него ни одного результативного действия...

Некоторые болельщики уже начинают писать о кредите доверия к Челестини...

– Отвечу так: когда нет результата, естественно, возникают вопросы к тренерскому штабу, к главному тренеру. Пока команда функционально не готова к весенней части сезона. Связки не работают. Новички не вписались. Вопросы, вопросы, вопросы... Сплошные удаления. А ведь ЦСКА ставил самые высокие задачи – борьбу за чемпионство. Но пока амбиции, к сожалению, ничем не подкрепляются, – сказал Газзаев. 

4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну ка фу, место! Голос команды не было!
Я давно говорил,в следующем году сольют, так как ваши игроки с европейскими тренерами не смогут работать,они слабы и нежные,видимо Фабио на сборах хорошо из погонял ,им не понравилось, пожалуйста,сливаем успешно. Это сплош и рядом в России. Завтра скажут что им мясо не давал,сладкое и кальян запретил,все это выльется,они слабы.
Собака лает, а караван идёт
А что Валерий так раздухарился?? Челестини хочет заменить???
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сперцян о видео разгромленной «Краснодаром» раздевалки: «Это везде так. Наше дело было ответить ЦСКА игрой»
36 минут назад
Пономарев о 0:4 ЦСКА от «Краснодара»: «Рейс – безграмотный защитник, даже Кисляк совсем кислым стал. Катастрофа! Баринов – тормоз, надо разрывать контракт или отдавать в аренду»
38 минут назад
«Мы в футбол собрались играть, а не КВНами заниматься». Речь Галицкого в раздевалке после 4:0 с ЦСКА
40 минут назад
Рекомендуем
Главные новости
«Винисиус – чемпион, его должны любить все, он провел два отличных матча». Доннарумма о вингере «Реала»
20 минут назад
Сафонов с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Челси» с «ПСЖ». У Хвичи 7.9, худший – Сарр с 5.0
22 минуты назад
Пономарев о 0:4 ЦСКА от «Краснодара»: «Рейс – безграмотный защитник, даже Кисляк совсем кислым стал. Катастрофа! Баринов – тормоз, надо разрывать контракт или отдавать в аренду»
38 минут назад
Александр Кержаков о бунте Денисова: «Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря, заменил в перерыве и отправил в дубль. Это сломало отлаженную игру, которая давала результат»
50 минут назад
Денис Глушаков: «Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Сейчас не считаю, что я грамотный политик»
55 минут назад
Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»
сегодня, 10:28
Винисиус с дублем и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» с «Реалом». Бернарду с красной в 1-м тайме – худший с 5.2
сегодня, 10:11
ЦСКА не смог вылететь из Краснодара вовремя из-за атаки БПЛА. Утренний рейс перенесли на дневное время («СЭ»)
сегодня, 10:06
Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
сегодня, 09:39
Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Куртуа пройдет обследование в четверг, его участие в дерби с «Атлетико» под вопросом. Вратаря «Реала» заменили в перерыве матча с «Ман Сити»
6 минут назад
Яндекс Афиша стала эксклюзивным билетным партнером РФС. Сервис будет продавать билеты на матчи сборной, а также на Суперфинал Кубка России
10 минут назад
Сперцян о видео разгромленной «Краснодаром» раздевалки: «Это везде так. Наше дело было ответить ЦСКА игрой»
36 минут назад
Каррагер о Слоте: «Болельщикам трудно отвернуться от тренера, выигравшего титул меньше года назад, но в воскресенье я заметил большой сдвиг в их отношении. Вернуть расположение будет трудно»
49 минут назад
ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо». Армейцы, ждем всех на домашней игре!
50 минут назадРеклама
Морено о слухах про использование ChatGPT в «Сочи»: «Тот, кто это сказал, не утверждал, что меня уволили из-за этого – я ушел сам. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления»
сегодня, 10:45
«Можете добавить еще три гола этим нытикам». Пате Сисс выложил фото с кубком Африки после присуждения Марокко победы в финале с Сенегалом
сегодня, 10:42
Хавбек Сенегала Гуйе о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Наш народ показал, каков он: достойный при победе и в тяготах. Мы знаем, что пережили в Рабате, и этого у нас не отнять, иншаллах»
сегодня, 10:25
Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»
сегодня, 09:56
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
сегодня, 09:54
Рекомендуем