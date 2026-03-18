Газзаев о ЦСКА: «Зачем отдали Дивеева?! Ну что это за защита? Анархия! Баринов не тот, что был в «Локомотиве», Кисляк сверкает лишь эпизодически, Обляков тоже. Чем занимались на сборах?»

Газзаев о ЦСКА: Зачем отдали Дивеева?! Ну что это за защита? Анархия!.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах армейцев после рестарта сезона.

У ЦСКА 1 победа и 4 поражения после зимней паузы. Вчера команда Фабио Челестини крупно проиграла «Краснодару » (0:4, 3:1 – первый матч) в ответном полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоао Виктора и Матеуса Рейса . Ну что это за защита? Полнейшее разочарование. Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия!

16 ударов в створ своих ворот! При этом лишь однажды пробили по воротам соперника... Подавляющее преимущество команды Мурада Мусаева. К сожалению, но нужно говорить так, как есть. У армейцев вообще не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах?! Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?

– Но ведь была же яркая победа над «Краснодаром» в первом кубковом матче.

– Постойте. Надо же смотреть на более длинной дистанции. Пять матчей весной и четыре поражения. Ну куда это годится? Что происходит с игроками? Про Баринова уже сказал. Он совершенно не похож на того полузащитника, которого мы видели в «Локомотиве».

А Кисляк? Все им восхищались в прошлом году, но сейчас он сверкает лишь эпизодически. То же самое касается и Облякова . Средняя линия проседает, никакой сыгранности. В обороне провал за провалом. Повторюсь, обмен Дивеева на Лусиано – большая ошибка. Если уж хотели взять форварда, надо было приглашать нападающего другого уровня. Аргентинец выходит в стартовом, но у него ни одного результативного действия...

– Некоторые болельщики уже начинают писать о кредите доверия к Челестини...

– Отвечу так: когда нет результата, естественно, возникают вопросы к тренерскому штабу, к главному тренеру. Пока команда функционально не готова к весенней части сезона. Связки не работают. Новички не вписались. Вопросы, вопросы, вопросы... Сплошные удаления. А ведь ЦСКА ставил самые высокие задачи – борьбу за чемпионство. Но пока амбиции, к сожалению, ничем не подкрепляются, – сказал Газзаев.