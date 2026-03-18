  • Яндекс Афиша стала эксклюзивным билетным партнером РФС. Сервис будет продавать билеты на матчи сборной, а также на Суперфинал Кубка России
Яндекс Афиша и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве – сервис будет продавать билеты на матчи сборной России. Соглашение с Яндекс Афишей расширяет партнерство РФС с Яндексом, в рамках которого союз уже сотрудничает с Яндекс Пэй, программой лояльности Свои Плюсы и мультиподпиской Яндекс Плюс.

В рамках партнерства Яндекс Афиша привлечет внимание новой аудитории к футболу и национальной сборной России, а также обеспечит технологическую устойчивость при покупке билетов в пиковый сезон. Технологии сервиса выдерживают высокие нагрузки и способны обрабатывать тысячи запросов в секунду без перебоев, что особенно важно для турниров национального масштаба с высоким зрительским интересом.

Яндекс Афиша будет продавать билеты на матчи сборной России, а также на Суперфинал Кубка России. Билеты на матч Россия – Никарагуа 27 марта в Краснодаре уже в продаже на Яндекс Афише.

«Мы рассматриваем сотрудничество с Яндекс Афишей как важный шаг в развитии футбола в России и возможность сделать его ближе к людям за счет интеграции покупки билетов и других привычных болельщикам опций в повседневные цифровые сервисы Яндекса, которыми пользуются десятки миллионов.

Наш приоритет заключается в том, чтобы создавать качественный и эмоциональный продукт для болельщиков, который будет интересен и понятен широкой аудитории, независимо от уровня вовлеченности. Мы уже не раз говорили, что российский футбол сегодня конкурирует не только с другими видами спорта, но и с развлекательной средой в целом, и мы должны быть готовы к этой конкуренции, предлагая болельщикам не только игру на поле, но и удобный, понятный процесс покупки билетов и взаимодействия со спортом.

Партнерство с Яндекс Афишей является важным шагом к тому, чтобы футбол стал доступнее, интереснее и технологичнее, а процесс покупки билетов оставался таким же простым и интуитивно понятным, как поход в кино или на концерт», – рассказала заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова.

«Спорт является одной из самых быстрорастущих категорий событий на Яндекс Афише. Мы видим, что футбол вызывает огромный зрительский интерес наряду с хоккеем – в 2025 году Яндекс Афиша продала на 138% больше билетов на футбол, чем годом ранее. Мы интегрируем цифровые решения в футбольную среду, чтобы как можно больше людей открыли для себя этот вид спорта, а покупка билетов на матчи сборной оставалась такой же простой и бесшовной, как поход в кино, даже в моменты пиковой нагрузки на систему», – заявил директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.

Благодаря партнерству с РФС Яндекс Афиша расширит спортивное предложение на сервисе – помимо билетов на матчи КХЛ и РПЛ там теперь можно купить билеты и на матчи сборной России по футболу, используя возможности экосистемы Яндекса: оплатив покупку с помощью баллов Плюса или накопив их.

