Куртуа пройдет обследование в четверг, его участие в дерби с «Атлетико» под вопросом. Вратаря «Реала» заменили в перерыве матча с «Ман Сити»

Участие Куртуа в дерби с «Атлетико» под вопросом.

Участие вратаря «Реала» Тибо Куртуа в дерби с «Атлетико» по-прежнему под вопросом.

Бельгиец был заменен в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1), вместо него в игру вступил Андрей Лунин. Сообщалось , что у Куртуа перегруз приводящей мышцы бедра – он почувствоал дискомфорт еще во время предматчевой разминки.

Как сообщает As, сегодня «Реал» решил предоставить Куртуа отдых. Планируется, что голкипер пройдет медобследование в четверг, чтобы наиболее точно определить характер и степень повреждения.

Матч «Реала» с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 22 марта.