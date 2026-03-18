«Винисиус – чемпион, его должны любить все, он провел два отличных матча». Доннарумма о вингере «Реала»

Доннарумма о Винисиусе: его должны любить все.

Вратарь «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма высказался о Винисиусе .

Вингер «Реала » сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «горожанами» (2:1, 3:0 – первый матч).

«Винисиус – чемпион, его должны любить все, он провел два отличных матча», – сказал Доннарумма.