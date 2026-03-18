Сафонов с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Челси» с «ПСЖ». У Хвичи 7.9, худший – Сарр с 5.0
Матвей Сафонов получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в ответном матче «Челси» – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3). Российский голкипер парижан, сделавший 9 сэйвов, заработал 9.4 балла и стал лучшим игроком встречи.
«Челси»: Санчес – 5.9, Сарр – 5.0, Чалоба – 6.4, Хато – 5.7, Кукурелья – 5.8, Кайседо – 7.4, Сантос – 7.3, Палмер – 6.3, Энцо Фернандес – 6.1, Нету – 6.8, Жоао Педро – 6.2.
Вышли на замену: Ачимпонг – 6.2, Гарначо – 6.7, Лавия – 6.3, Делап – 6.5, Адарабиойо – 6.7.
«ПСЖ»: Сафонов – 9.4, Хакими – 8.4, Маркиньос – 7.2, Пачо – 7.4, Мендеш – 7.8, Заир-Эмери – 6.7, Витинья – 7.2, Жоау Невеш – 6.8, Кварацхелия – 7.9, Дембеле – 6.8, Барколя – 7.5.
Вышли на замену: Меюлю – 7.3, Дуэ – 6.6, Рамуш – 6.1, Эрнандес – 6.4, Ли Кан Ин – 6.1.
И что делать с Челестини?13483 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё осенью не мог себе представить, что всю вторую часть сезона Сафонов будет железным номером 1 ПСЖ.
вратари лучшие в НХЛ, надеюсь что скоро о Сафонове будут говорить как об одном из лучших футбольных вратарей Европы.