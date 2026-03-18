  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Челси» с «ПСЖ». У Хвичи 7.9, худший – Сарр с 5.0
Матвей Сафонов – лучший игрок матча «Челси» с «ПСЖ» по версии ГОЛа.

Матвей Сафонов получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в ответном матче «Челси» – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3). Российский голкипер парижан, сделавший 9 сэйвов, заработал 9.4 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Челси»: Санчес – 5.9, Сарр – 5.0, Чалоба – 6.4, Хато – 5.7, Кукурелья – 5.8, Кайседо – 7.4, Сантос – 7.3, Палмер – 6.3, Энцо Фернандес – 6.1, Нету – 6.8, Жоао Педро – 6.2.

Вышли на замену: Ачимпонг – 6.2, Гарначо – 6.7, Лавия – 6.3, Делап – 6.5, Адарабиойо – 6.7.

«ПСЖ»: Сафонов – 9.4, Хакими – 8.4, Маркиньос – 7.2, Пачо – 7.4, Мендеш – 7.8, Заир-Эмери – 6.7, Витинья – 7.2, Жоау Невеш – 6.8, Кварацхелия – 7.9, Дембеле – 6.8, Барколя – 7.5.

Вышли на замену: Меюлю – 7.3, Дуэ – 6.6, Рамуш – 6.1, Эрнандес – 6.4, Ли Кан Ин – 6.1.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
рейтинги
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красава, Мотя. Теперь важно в остальных матчах ЛЧ не сбавлять планку!

Ещё осенью не мог себе представить, что всю вторую часть сезона Сафонов будет железным номером 1 ПСЖ.
Ответ kk.abb
Взять вторую ЛЧ ПОДРЯД (!) будет круто
Наконец-то, не только пенальти отбивать может 😃
Матвей наша гордость! Спасибо Энрике, что поверил в парня.
Одно расстраивает - нет нормальных повторов половины сейвов...
Русские хоккейные
вратари лучшие в НХЛ, надеюсь что скоро о Сафонове будут говорить как об одном из лучших футбольных вратарей Европы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
50 минут назадРеклама
Рекомендуем