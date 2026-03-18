Сперцян о видео разгромленной «Краснодаром» раздевалки: «Это везде так. Наше дело было ответить ЦСКА игрой»

Сперцян о видео ЦСКА из раздевалки «Краснодара»: наше дело было ответить игрой.

Эдуард Сперцян высказался о том, что врач ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео грязной раздевалки «Краснодара » после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3), прошедшем в Москве.

В ответном матче в Краснодаре, состоявшемся вчера, «быки» одержали крупную победу (4:0).

– ЦСКА после первого матча выложил видео гостевой раздевалки. Согласны, что такое можно выкладывать после каждого матча?

– Да, согласен. Это везде так. Они решили сделать так.

Наше дело было во втором матче ответить игрой, – сказал Сперцян.