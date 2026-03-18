  • Пономарев о 0:4 ЦСКА от «Краснодара»: «Рейс – безграмотный защитник, даже Кисляк совсем кислым стал. Катастрофа! Баринов – тормоз, надо разрывать контракт или отдавать в аренду»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру армейцев в ответном полуфинальное матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:4).

«Катастрофа! В обороне играют одни иностранцы. Рейс – это безграмотный защитник. Он не умеет даже мячи отнимать, где его взяли вообще? Еще и две красные карточки. Обязательно нужно будет провести воспитательную беседу. Даже Кисляк, который хорошо до этого играл, совсем кислым стал. Не говорю уже про Облякова...

Возможно, на их игру повлияло появление Баринова. Дмитрий – возрастной игрок, который себя жалеет, чтобы не получить травму. Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту. Баринов – просто тормоз! Надо разрывать с ним соглашение или отдавать в аренду. Не хочет человек двигаться», – сказал Пономарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рейс вообще защитник с натяжкой. В Спортинге он играл как ЦЗ не всегда,а если и играл, то левым ЦЗ в тройке защитников, а чаще как левый защитник.
За сезоны 23/24 и 24/25, Рейс в 40 матчах вообще был левым полузащитником, конечно он не профильный ЦЗ , там другие качества нужны.
он играл ЦЗ в тройке у Аморима при схеме 3-4-3, иногда левого латераля. Спортинг в этом сезоне перешел на схему 4-5-1 и Рейс стал не нужен. ЦСКА просто должен уволить весь свой селекционный отдел - обменяли своего лучшего ЦЗ на незабивного напа и на место ЦЗ привезли латераля. Гении...
Ну обычно грамотные экономисты так и делают , разрывают контракт сразу после подписания 😂
А не он ли отвечает за контракты в Спартаке? 🤔
"Дмитрий – возрастной игрок"

Баринову 29 лет.

"Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту"

Такой контракт только у Баринова или это всё-таки устоявшаяся система в футболе?
почему всяким кроосам и модричам это не мешает играть?
10:00 - "защитник уровня ЛЧ", "везут лучшего защитника чемпионата"

10:01 - ...

😁😁😁
Тут проблема скорее, что почему-то Швейцар ставит его на цз, хотя он по мне больше не крайнего похож
в Локомотив например можно сдать
если еще два миллиона доплатят - может и возьмем
Ну если Кисляк кислый, то Пономарёв пономарь , пусть звонит в колокола и свечки зажигает. 😊
Если Кисляк - кислый, то Баринов - барин, а Обляков -... ?
Облак из Атлетико
29 лет всего, перспективный
дешёвое повидло
47 минут назад
