Пономарев о 0:4 ЦСКА от «Краснодара»: «Рейс – безграмотный защитник, даже Кисляк совсем кислым стал. Катастрофа! Баринов – тормоз, надо разрывать контракт или отдавать в аренду»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру армейцев в ответном полуфинальное матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:4).
«Катастрофа! В обороне играют одни иностранцы. Рейс – это безграмотный защитник. Он не умеет даже мячи отнимать, где его взяли вообще? Еще и две красные карточки. Обязательно нужно будет провести воспитательную беседу. Даже Кисляк, который хорошо до этого играл, совсем кислым стал. Не говорю уже про Облякова...
Возможно, на их игру повлияло появление Баринова. Дмитрий – возрастной игрок, который себя жалеет, чтобы не получить травму. Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту. Баринов – просто тормоз! Надо разрывать с ним соглашение или отдавать в аренду. Не хочет человек двигаться», – сказал Пономарев.
За сезоны 23/24 и 24/25, Рейс в 40 матчах вообще был левым полузащитником, конечно он не профильный ЦЗ , там другие качества нужны.
Баринову 29 лет.
"Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту"
Такой контракт только у Баринова или это всё-таки устоявшаяся система в футболе?
