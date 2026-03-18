  • Каррагер о Слоте: «Болельщикам трудно отвернуться от тренера, выигравшего титул меньше года назад, но в воскресенье я заметил большой сдвиг в их отношении. Вернуть расположение будет трудно»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил растущее разочарование мерсисайдцев в главном тренере Арне Слоте.

«То, что «Ливерпуль» делает в этом сезоне, вызывает беспокойство. Что важнее всего, это беспокоит главного тренера. Я думаю, что в том, что касается поддержки большинства, есть разница между болельщиками, посещающими матчи, и тем, что мы видим в интернете.

На протяжении большей части сезона, когда люди отворачивались от Арне Слота, болельщики, которые ходят на матчи, продолжали его поддерживать. Даже несмотря на ситуацию с Мо Салахом, в следующем матче на «Сан-Сиро» болельщики скандировали имя Арне Слота.

Болельщикам «Ливерпуля» трудно отвернуться от тренера, который выиграл титул менее года назад, но мне показалось, что в воскресенье (1:1 с «Тоттенхэмом» на «Энфилде» – Спортс’‘) произошел большой сдвиг в отношении болельщиков к команде и тренеру. В конце рассерженные и недовольные фанаты громко свистели.

Думаю, Арне Слоту будет очень сложно вернуть их расположение. Как только вы теряете [поддержку] фанатов, вернуть ее обратно будет действительно сложно», – сказал Каррагер в программе Monday Night Football.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
болельщики
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
Я не хочу чтобы мы повторили путь МЮ после САФа. Никто полноценно не сможет заменить Клоппа ни Слот ни Хаби ни еще кто либо другой. Сейчас критический момент для клуба, если Слот не справится и его все таки уволят, чувствую начнутся смутные времена. Каждый раз будет новый тренер который будет кроить команда под себе, сливать бюджет и уходить.
Ответ Krutik_prutik
Соответственно нужно искать тренера на те условия в которых существовал Слот. Не надо обещать купить Мбаппе или Холана только ради того, чтобы подписать условного Пепа.
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
16 марта, 03:38
Каррагер о «Ливерпуле»: «Команда в миллионе миль от того уровня, на котором должна быть. Не уверен, что они пройдут дальше, если в 1/4 будет «ПСЖ»
12 марта, 08:17
