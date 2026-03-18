Каррагер о Слоте: «Болельщикам трудно отвернуться от тренера, выигравшего титул меньше года назад, но в воскресенье я заметил большой сдвиг в их отношении. Вернуть расположение будет трудно»

Джейми Каррагер: Слоту будет трудно вернуть расположение фанатов.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил растущее разочарование мерсисайдцев в главном тренере Арне Слоте .

«То, что «Ливерпуль » делает в этом сезоне, вызывает беспокойство. Что важнее всего, это беспокоит главного тренера. Я думаю, что в том, что касается поддержки большинства, есть разница между болельщиками, посещающими матчи, и тем, что мы видим в интернете.

На протяжении большей части сезона, когда люди отворачивались от Арне Слота, болельщики, которые ходят на матчи, продолжали его поддерживать. Даже несмотря на ситуацию с Мо Салахом , в следующем матче на «Сан-Сиро» болельщики скандировали имя Арне Слота.

Болельщикам «Ливерпуля» трудно отвернуться от тренера, который выиграл титул менее года назад, но мне показалось, что в воскресенье (1:1 с «Тоттенхэмом» на «Энфилде» – Спортс’‘) произошел большой сдвиг в отношении болельщиков к команде и тренеру. В конце рассерженные и недовольные фанаты громко свистели.

Думаю, Арне Слоту будет очень сложно вернуть их расположение. Как только вы теряете [поддержку] фанатов, вернуть ее обратно будет действительно сложно», – сказал Каррагер в программе Monday Night Football.