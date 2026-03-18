«Можете добавить еще три гола этим нытикам». Пате Сисс выложил фото с кубком Африки после присуждения Марокко победы в финале с Сенегалом

Пате Сисс о решении КАФ в пользу Марокко: можете добавить еще три гола нытикам.

Полузащитник «Райо Вальекано » и сборной Сенегала Пате Сисс отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за уход с поля во время матча.

Сисс опубликовал в соцсетях фотографии с медалью и трофеем Кубка Африки, написав: «Можете добавить еще три гола этим нытикам».

Хавбек «Сандерленда» Хабиб Диарра также выложил фотографии с трофеем, сопровождая их множеством смеющихся эмодзи.