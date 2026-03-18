«Можете добавить еще три гола этим нытикам». Пате Сисс выложил фото с кубком Африки после присуждения Марокко победы в финале с Сенегалом
Полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Сенегала Пате Сисс отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за уход с поля во время матча.
Сисс опубликовал в соцсетях фотографии с медалью и трофеем Кубка Африки, написав: «Можете добавить еще три гола этим нытикам».
Хавбек «Сандерленда» Хабиб Диарра также выложил фотографии с трофеем, сопровождая их множеством смеющихся эмодзи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Ну вот, а нам не хватало приколов на КАФ) Как всегда держат уровень - чемпионат давно закончился, а цирк продолжается.
Африканцы чудят, жесто. Судьи могли хотя бы принять решение о переигровке, а то вообще странные решения.
Федерация футбола Марокко выставила себя на посмешище, добившись этого идиотского решения. Надеюсь, что КАС вернёт Сенегалу заслуженный титул. А марокканцы будут только жалеть о напрасно потраченном бабле, ушедшем на взятки.
