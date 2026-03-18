  • «Можете добавить еще три гола этим нытикам». Пате Сисс выложил фото с кубком Африки после присуждения Марокко победы в финале с Сенегалом
Полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Сенегала Пате Сисс отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за уход с поля во время матча. 

Сисс опубликовал в соцсетях фотографии с медалью и трофеем Кубка Африки, написав: «Можете добавить еще три гола этим нытикам».

Хавбек «Сандерленда» Хабиб Диарра также выложил фотографии с трофеем, сопровождая их множеством смеющихся эмодзи.

И что делать с Челестини?13221 голос
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Ну вот, а нам не хватало приколов на КАФ) Как всегда держат уровень - чемпионат давно закончился, а цирк продолжается.
Африканцы чудят, жесто. Судьи могли хотя бы принять решение о переигровке, а то вообще странные решения.
Федерация футбола Марокко выставила себя на посмешище, добившись этого идиотского решения. Надеюсь, что КАС вернёт Сенегалу заслуженный титул. А марокканцы будут только жалеть о напрасно потраченном бабле, ушедшем на взятки.
Материалы по теме
Хавбек Сенегала Гуйе о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Наш народ показал, каков он: достойный при победе и в тяготах. Мы знаем, что пережили в Рабате, и этого у нас не отнять, иншаллах»
50 минут назад
Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»
сегодня, 09:56
Экс-тренер Сенегала ле Руа о пересмотре результатов Кубка Африки: «Инфантино хотел победы Марокко, он ведет себя как хозяин африканского футбола. Там было полно махинаций»
сегодня, 08:55
