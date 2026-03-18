Морено о слухах про использование ChatGPT в «Сочи»: «Тот, кто это сказал, не утверждал, что меня уволили из-за этого – я ушел сам. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления»

Морено об использовании ChatGPT в «Сочи»: никого не волнует, правда это или нет.

Бывший главный тренер «Сочи » Роберт Морено назвал нелепыми обвинения в использовании ChatGPT для тренировочного процесса.

В январе бывший заместитель генерального директора южан Андрей Орлов рассказал, что испанец использовал чат-бот для подготовки к матчам: «По одной его презентаций получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Некоторые европейские СМИ написали, что именно это послужило причиной увольнения Морено.

Впоследствии Морено заявил , что не использовал в своей работе искусственный интеллект.

«Я не считаю работу в России провалом, для меня провал – это не тренировать вообще.

Разговоры про [использование] ChatGPT нелепы. Человек, который сделал эти заявления, не говорил, что меня уволили из-за этого; его не было в клубе, когда я уезжал из России, потому что меня не уволили, я уехал по собственному желанию. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления», – сказал Морено в подкасте El Camino de Mario.