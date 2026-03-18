Морено о слухах про использование ChatGPT в «Сочи»: «Тот, кто это сказал, не утверждал, что меня уволили из-за этого – я ушел сам. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления»
Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено назвал нелепыми обвинения в использовании ChatGPT для тренировочного процесса.
В январе бывший заместитель генерального директора южан Андрей Орлов рассказал, что испанец использовал чат-бот для подготовки к матчам: «По одной его презентаций получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Некоторые европейские СМИ написали, что именно это послужило причиной увольнения Морено.
Впоследствии Морено заявил, что не использовал в своей работе искусственный интеллект.
«Я не считаю работу в России провалом, для меня провал – это не тренировать вообще.
Разговоры про [использование] ChatGPT нелепы. Человек, который сделал эти заявления, не говорил, что меня уволили из-за этого; его не было в клубе, когда я уезжал из России, потому что меня не уволили, я уехал по собственному желанию. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления», – сказал Морено в подкасте El Camino de Mario.