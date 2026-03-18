Хавбек Сенегала Гуйе о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Наш народ показал, каков он: достойный при победе и в тяготах. Мы знаем, что пережили в Рабате, и этого у нас не отнять, иншаллах»
Хавбек Сенегала Гуйе высказался о присуждении Марокко победы в Кубке Африки.
Полузащитник «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гуйе отреагировал на решение на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026.
«Титулы, трофеи, медали… все это лишь временно. Самое важное – чтобы каждый болельщик мог вернуться домой и увидеть свою семью. Сенегальский народ показал, каков он: достойный при победе и достойный в тяготах.
В этом и заключается Теранга (понятие сенегальской культуры, означающее гостеприимство, теплоту, щедрость и открытость – Спортс’‘). Мы знаем, что пережили в тот вечер в Рабате. И этого у нас никто не сможет отнять, иншаллах», – заявил Гуйе
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Достойные слова настоящего Чемпиона
