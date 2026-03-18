  • Хавбек Сенегала Гуйе о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Наш народ показал, каков он: достойный при победе и в тяготах. Мы знаем, что пережили в Рабате, и этого у нас не отнять, иншаллах»
Хавбек Сенегала Гуйе высказался о присуждении Марокко победы в Кубке Африки.

Полузащитник «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гуйе отреагировал на решение на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026. 

«Титулы, трофеи, медали… все это лишь временно. Самое важное – чтобы каждый болельщик мог вернуться домой и увидеть свою семью. Сенегальский народ показал, каков он: достойный при победе и достойный в тяготах.

В этом и заключается Теранга (понятие сенегальской культуры, означающее гостеприимство, теплоту, щедрость и открытость – Спортс’‘). Мы знаем, что пережили в тот вечер в Рабате. И этого у нас никто не сможет отнять, иншаллах», – заявил Гуйе

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Достойные слова настоящего Чемпиона
Материалы по теме
Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»
сегодня, 09:56
Экс-тренер Сенегала ле Руа о пересмотре результатов Кубка Африки: «Инфантино хотел победы Марокко, он ведет себя как хозяин африканского футбола. Там было полно махинаций»
сегодня, 08:55
Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 08:07
Александр Кержаков о бунте Денисова: «Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря, заменил в перерыве и отправил в дубль. Это сломало отлаженную игру, которая давала результат»
8 минут назад
Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»
40 минут назад
Винисиус с дублем и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» с «Реалом». Бернарду с красной в 1-м тайме – худший с 5.2
57 минут назад
ЦСКА не смог вылететь из Краснодара вовремя из-за атаки БПЛА. Утренний рейс перенесли на дневное время («СЭ»)
сегодня, 10:06
Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
сегодня, 09:39
Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
сегодня, 09:14
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо» в ответном матче
сегодня, 09:13
Семшов о стыке Соболева с Умяровым: «Александр сыграл неосторожно – это фол и желтая, но точно не прямая красная. Не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками»
сегодня, 09:11
Радимов о фильме «Зенит навсегда»: «Если мальчишки посмотрят и будут равняться на Аршавина и других героев – для меня это будет счастье»
сегодня, 09:09
Каррагер о Слоте: «Болельщикам трудно отвернуться от тренера, выигравшего титул меньше года назад, но в воскресенье я заметил большой сдвиг в их отношении. Вернуть расположение будет трудно»
7 минут назад
ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо». Армейцы, ждем всех на домашней игре!
8 минут назадРеклама
Денис Глушаков: «Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Не считаю, что я грамотный политик»
13 минут назад
Морено о слухах про использование ChatGPT в «Сочи»: «Тот, кто это сказал, не утверждал, что меня уволили из-за этого – я ушел сам. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления»
23 минуты назад
«Можете добавить еще три гола этим нытикам». Пате Сисс выложил фото с кубком Африки после присуждения Марокко победы в финале с Сенегалом
26 минут назад
Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»
сегодня, 09:56
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
сегодня, 09:54
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» против «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
сегодня, 09:36
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Онллайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:19
«Ротор» принимает «Факел». Волгоградцы, приходите на домашний матч против воронежцев!
сегодня, 09:00
