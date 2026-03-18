Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»

Энрике о Сафонове: в ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Челси ».

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 (первая игра – 5:2). Российский голкипер совершил 9 сэйвов и провел 13-й сухой матч в составе парижан, также с выноса Сафонова началась первая голевая атака «ПСЖ » – Хвича Кварацхелия открыл счет на 6-й минуте после длинного паса вратаря и ошибки защитника «синих» Мамаду Сарра.

«В Лиге чемпионов невозможно победить на выезде без топового вратаря, особенно на стадии плей-офф. У нас есть Сафонов, но также есть и Шевалье . Мне повезло, что у меня такие хорошие вратари», – сказал Энрике.

