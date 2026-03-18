Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Челси».

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 (первая игра – 5:2). Российский голкипер совершил 9 сэйвов и провел 13-й сухой матч в составе парижан, также с выноса Сафонова началась первая голевая атака «ПСЖ» – Хвича Кварацхелия открыл счет на 6-й минуте после длинного паса вратаря и ошибки защитника «синих» Мамаду Сарра.

«В Лиге чемпионов невозможно победить на выезде без топового вратаря, особенно на стадии плей-офф. У нас есть Сафонов, но также есть и Шевалье. Мне повезло, что у меня такие хорошие вратари», – сказал Энрике.

Ассист Сафонова в ЛЧ! Которого вы не увидите в статистике

Шевалье реально молодец, в концовке очень сильно выручил
Игроки ПСЖ, увидев Шевалье на скамейке, сразу почувствовали, что переживать не о чем и их спины прикрыты!
Шевалье - самый талантливый французский кипер. На 100% уверен, что игрок такого уровня заставляет Мотю не расслаблять булки и вкалывать на тренировках по полной
Шевалье так к слову пришлось сказать , чтобы совсем не поплыл парень
Тут деваться некуда. У него и так куча переживаний. Шёл то безоговорочно первым номером. Скамейка очень сильно бьёт по самолюбию. Никто не заинтересован в психологической травме.
"Я очень люблю своих котов: Ваську и вон того, худенького) "
Помню несколько лет назад когда были слухи об интересе к Сафонову от Брайтона мне говорили: ты куку? Там целый вратарь сборной Испании САНЧЕЗ!! Он недосягаем для нашего колхозника. А теперь вон оно как)))
Недоверие к ребятам с рос.паспортом от своих же болельщиков вполне обоснованно.
После плеяды игроков с Евро-2008 практически не было удачных примеров хорошей игры за более-менее крупные европейские клубы кроме разве что Головина.

Люди привыкли что наших футболистов настолько разбаловали большое деньги и меньшее количество нагрузки и конкуренции при этом, что уже очень мало людей верят что наши паспортисты могут стрельнуть в Европе на уровне крепкого игрока основы.
Какая ирония, что именно Санчеса вчера Матвей и его партнеры отправили отдыхать
Квара: «Сафонов был очень хорош. Он заслужил приз MVP. Он сделал много сейвов, ему нужно продолжать в том же духе».

Маркиньос: «Очень важно иметь вратаря, который может справиться с таким давлением. Он показал, что он действительно великий вратарь. Каждая команда, которая дошла до финала, имела вратаря, который их спасал. Он вселяет в нас большую уверенность».
Ни у одного тренера топ клуба не спрашивают так часто про вратарей. Напрягать начинает. Чувствуется, там журналисты не сильно хотят нашего вратаря в воротах...
Потому что россиянин. Особое отношение и интерес. Да ещё и во Франции. И в топ- клубе.
Так это наши с ОККО постоянно спрашивают😆
Все правильно, один выручает, другой не мешает, Заварный не играет и не косячит. Отличное трио, так держать!
Очень приятно, что главный тренер говорит такие слова. А то что он про Шевалье добавил, это просто дипломатия. Мне кажется всем уже давно стало ясно, кто №1 в команде!
Матвей сыграл здорово, но можно не сомневаться, что при первых ошибках в ЛЧ, журналисты тут же набросятся. Так, что максимальная концентрация!
У ПСЖ защита дно, по большому счету. Тем более респект Моте.
Совсем то не перегибай, а то сглазишь парня. Любим мы нахваливать, а пару неудачь. Так хаять начинаем.
Как же он тогда, еще и в такое время и конкретно зная что на банку едет под лучшего кипера мира, перешел в псж, это же сколько уверенности, спортивной злости и напора и усердия в нашем Д’артаньяне!!! Ну и 4 пендаля пойди найди кто вытаскивал!
Материалы по теме
Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
сегодня, 09:39
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»
сегодня, 08:16
Рекомендуем
Главные новости
Газзаев о ЦСКА: «Зачем отдали Дивеева?! Ну что это за защита? Анархия! Баринов не тот, что был в «Локомотиве», Кисляк сверкает лишь эпизодически, Обляков тоже. Чем занимались на сборах?»
2 минуты назад
«Винисиус – чемпион, его должны любить все, он провел два отличных матча». Доннарумма о вингере «Реала»
17 минут назад
Сафонов с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Челси» с «ПСЖ». У Хвичи 7.9, худший – Сарр с 5.0
19 минут назад
Пономарев о 0:4 ЦСКА от «Краснодара»: «Рейс – безграмотный защитник, даже Кисляк совсем кислым стал. Катастрофа! Баринов – тормоз, надо разрывать контракт или отдавать в аренду»
35 минут назад
Александр Кержаков о бунте Денисова: «Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря, заменил в перерыве и отправил в дубль. Это сломало отлаженную игру, которая давала результат»
47 минут назад
Денис Глушаков: «Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Сейчас не считаю, что я грамотный политик»
52 минуты назад
Винисиус с дублем и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» с «Реалом». Бернарду с красной в 1-м тайме – худший с 5.2
сегодня, 10:11
ЦСКА не смог вылететь из Краснодара вовремя из-за атаки БПЛА. Утренний рейс перенесли на дневное время («СЭ»)
сегодня, 10:06
Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
сегодня, 09:39
Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Куртуа пройдет обследование в четверг, его участие в дерби с «Атлетико» под вопросом. Вратаря «Реала» заменили в перерыве матча с «Ман Сити»
3 минуты назад
Яндекс Афиша стала эксклюзивным билетным партнером РФС. Сервис будет продавать билеты на матчи сборной, а также на Суперфинал Кубка России
7 минут назад
Сперцян о видео разгромленной «Краснодаром» раздевалки: «Это везде так. Наше дело было ответить ЦСКА игрой»
33 минуты назад
Каррагер о Слоте: «Болельщикам трудно отвернуться от тренера, выигравшего титул меньше года назад, но в воскресенье я заметил большой сдвиг в их отношении. Вернуть расположение будет трудно»
46 минут назад
ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо». Армейцы, ждем всех на домашней игре!
47 минут назадРеклама
Морено о слухах про использование ChatGPT в «Сочи»: «Тот, кто это сказал, не утверждал, что меня уволили из-за этого – я ушел сам. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления»
сегодня, 10:45
«Можете добавить еще три гола этим нытикам». Пате Сисс выложил фото с кубком Африки после присуждения Марокко победы в финале с Сенегалом
сегодня, 10:42
Хавбек Сенегала Гуйе о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Наш народ показал, каков он: достойный при победе и в тяготах. Мы знаем, что пережили в Рабате, и этого у нас не отнять, иншаллах»
сегодня, 10:25
Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»
сегодня, 09:56
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
сегодня, 09:54
Рекомендуем