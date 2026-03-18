  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус с дублем и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» с «Реалом». Бернарду с красной в 1-м тайме – худший с 5.2
Винисиус Жуниор получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Манчестер Сити» с «Реалом» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вингер «Мадрида», сделавший дубль, заработал 9.1 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – 6.6, Нунеш – 6.5, Хусанов – 8.0, Диаш – 6.6, Аит-Нури – 6.9, Родри – 7.9, Бернарду – 5.2, Доку – 7.2, Рейндерс – 6.3, Шерки – 7.3, Холанд – 8.0.

Вышли на замену: Аке – 6.5, Гехи – 6.4, Нико Гонсалес – 5.9, Мармуш – 6.1.

«Реал»: Куртуа – 7.1, Фран Гарсия – 6.7, Хейсен – 6.9, Рюдигер – 6.1, Александер-Арнолд – 7.4, Вальверде – 7.2, Питарч – 6.7, Тчуамени – 8.5, Гюлер – 7.3, Браим – 6.7, Винисиус – 9.1.

Вышли на замену: Лунин – 7.1, Камавинга – 6.4, Анхель – 6.3, Мбаппе – 6.4, Карвахаль – без оценки.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
рейтинги
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРубен Диаш
logoМатеуш Нунеш
logoМарк Гехи
logoНико Гонсалес
logoЖереми Доку
logoБраим Диас
logoОрельен Тчуамени
logoАбдукодир Хусанов
logoКилиан Мбаппе
logoТьяго Питарч
logoАрда Гюлер
logoТибо Куртуа
logoВинисиус Жуниор
logoДин Хейсен
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЭдуардо Камавинга
logoФран Гарсия
logoДаниэль Карвахаль
logoТрент Александер-Арнолд
logoФедерико Вальверде
logoРаян Аит-Нури
logoТиджани Рейндерс
logoРодри
logoРайан Шерки
logoЭрлинг Холанд
logoНатан Аке
logoАндрей Лунин
logoБернарду Силва
logoОмар Мармуш
logoАнтонио Рюдигер
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это не очень приятная новость для экспертов спортса 😪
Хусанов молодец! Всегда один из лучших! Хейтерам сасатб!
Хусанов то крут. Никто не понимал, зачем Гвардиола его взял, а вчера узбек выжигал за двоих да еще и по воротам бил.
Снова Доннарума один из худших(
Может все дело в Реале?
Крутой же кипер, прошлый плей офф топово провел. А тут пришел король турнира и вновь ему всю малину испортил. Как и несколько лет назад в битве с Псж
А Сафонов лучший . Кто бы мог подумать
Хейсену маловато насчитали, по моему он вверху вчера был не победим, на мяче безошибочно сыграл. Топовый матч от Дина.
Винисиус вчера показал недозолотомячисту, что такое ЛЧ))
Кто эти рейтинги составляет? Хейсен всего 6.9, а мертвый Холланд 8
Сейчас придут хейтеры и обесценят огромный вклад Вини в проход Бенфики и Сити
Сейчас придут хейтеры и обесценят огромный вклад Вини в проход Бенфики и Сити
Читайте новости футбола в любимой соцсети
сегодня, 09:00
