Винисиус с дублем и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» с «Реалом». Бернарду с красной в 1-м тайме – худший с 5.2
Винисиус Жуниор получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Манчестер Сити» с «Реалом» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вингер «Мадрида», сделавший дубль, заработал 9.1 балла и стал лучшим игроком встречи.
«Манчестер Сити»: Доннарумма – 6.6, Нунеш – 6.5, Хусанов – 8.0, Диаш – 6.6, Аит-Нури – 6.9, Родри – 7.9, Бернарду – 5.2, Доку – 7.2, Рейндерс – 6.3, Шерки – 7.3, Холанд – 8.0.
Вышли на замену: Аке – 6.5, Гехи – 6.4, Нико Гонсалес – 5.9, Мармуш – 6.1.
«Реал»: Куртуа – 7.1, Фран Гарсия – 6.7, Хейсен – 6.9, Рюдигер – 6.1, Александер-Арнолд – 7.4, Вальверде – 7.2, Питарч – 6.7, Тчуамени – 8.5, Гюлер – 7.3, Браим – 6.7, Винисиус – 9.1.
Вышли на замену: Лунин – 7.1, Камавинга – 6.4, Анхель – 6.3, Мбаппе – 6.4, Карвахаль – без оценки.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
Крутой же кипер, прошлый плей офф топово провел. А тут пришел король турнира и вновь ему всю малину испортил. Как и несколько лет назад в битве с Псж
Сейчас придут хейтеры и обесценят огромный вклад Вини в проход Бенфики и Сити
