  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»
5

Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»

Журналист Риоло: то, что Марокко присудили победу сейчас, похоже на цирк.

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026 и засчитать Сенегалу техническое поражение за уход с поля во время матча.

CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Единственная проблема заключается в том, что решение было принято так поздно. Правила следовало применить немедленно. После этого финала возник риск создания прецедента. Нельзя сказать, что факт [ухода сборной Сенегала с поля] не сказался на сборной Марокко или пенальтисте. Логично, что применяется абсолютно справедливое правило, но проблема в том, что это сделали сейчас.

Я понимаю тревогу Сенегала, но Марокко действовало в рамках закона и справедливости. Они имеют право быть довольными этим решением. То, как именно решение было принято, напоминает фарс, какое-то безумие», – сказал Риоло.

Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

У Сенегала отняли Кубок Африки: технарь за уход с поля! Марокко назвали чемпионом – что за бред?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoКубок Африки
Конфедерация африканского футбола
logoБраим Диас
Даниэль Риоло
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вне сомнения. Если бы главный судья матча после ухода сенегальцев с поля остановил бы матч и присудил победу марокканцам, всё бы так и закончилось (безотносительно того, что рефери от души наерундил в концовке игры). А выносить решение стороннему органу по компетенции того же судьи 2 месяца спустя... Наложить штраф на федерацию Сенегала, ну и отстранить напутавшего всего судью на полгода/год от международных матчей - вполне логично
Самое смешное, что все вроде по букве правил, а выглядит все равно как лютый бардак. Редкий случай, когда формально правильно, а по сути цирк.
Это похоже на фарс… нет! Это похоже на цирк
После того как судья дал продолжить матч, о каком либо техническом поражении надо забыть. А марокканцам, если решили писать апелляцию, то не надо было идти бить пенальти. А то слишком умные получается: забьем пеналь -выиграем так, а нет, то через суд.
А самим марокканцам, не стыдно за такую победу? Это же позор полный!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
