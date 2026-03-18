Журналист Риоло о пересмотре результатов Кубка Африки: «Нельзя сказать, что уход Сенегала с поля не сказался на Марокко. Но правила надо было применить сразу, а не сейчас – это похоже на фарс»

Журналист Риоло: то, что Марокко присудили победу сейчас, похоже на цирк.

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026 и засчитать Сенегалу техническое поражение за уход с поля во время матча.

CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Единственная проблема заключается в том, что решение было принято так поздно. Правила следовало применить немедленно. После этого финала возник риск создания прецедента. Нельзя сказать, что факт [ухода сборной Сенегала с поля] не сказался на сборной Марокко или пенальтисте. Логично, что применяется абсолютно справедливое правило, но проблема в том, что это сделали сейчас.

Я понимаю тревогу Сенегала, но Марокко действовало в рамках закона и справедливости. Они имеют право быть довольными этим решением. То, как именно решение было принято, напоминает фарс, какое-то безумие», – сказал Риоло.

