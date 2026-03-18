Радимов о фильме «Зенит навсегда»: «Если мальчишки посмотрят и будут равняться на Аршавина и других героев – для меня это будет счастье»

17 марта в московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ документального фильма «Зенит навсегда». В день премьеры фильм вышел на платформах PREMIER и RUTUBE, где также скоро покажут и сериал о футбольном клубе.

Проект «Зенит навсегда» представлен двумя форматами – полнометражным документальным фильмом и сериалом из пяти серий. Его создателем выступила студия издания Спортс’’ при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE (входят в «Газпром-Медиа Холдинг»).

«Я родился в Ленинграде, и для меня болеть за «Зенит» и быть его частью – это огромная честь. Мне довелось поиграть за эту команду, выиграть трофеи и быть капитаном – этим я несказанно горжусь. Я очень хотел бы, чтобы этот фильм посмотрели дети. Когда я был мальчишкой, у меня были кумиры – Желудков, Ларионов, Бирюков. Они стали чемпионами в 84-м, и я стремился достичь их уровня. Если сегодняшние мальчишки посмотрят этот фильм и будут равняться на Малафеева, на Аршавина, на других героев – для меня это будет счастье. «Зенит» – это символ города, как Адмиралтейство, как Петропавловка, как разводные мосты», – заявил бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов.

Проект «Зенит навсегда» объединил интервью более чем 40 легенд и действующих игроков петербуржцев, бывших и нынешних руководителей клуба, культовых болельщиков, историков, музыкантов, артистов театра и кино и многих других. За полтора годы работы над фильмом и сериалом его авторы внимательно изучили более 500 часов архивных записей, чтобы донести до зрителей самое важное из столетней истории клуба.

Документальный фильм «Зенит навсегда» доступен на платформах PREMIER и RUTUBE с 17 марта. Сериал, состоящий из пяти эпизодов, станет продолжением истории и появится на обеих платформах в апреле.

12 марта в Санкт-Петербурге прошла закрытая премьера документальной ленты «Зенит навсегда». Первыми оценить фильм смогли игроки, тренеры, легенды и ветераны клуба.

Авторы фильма — Александр Дорский и Максим Воеводин, режиссер — Андрей Ананин.