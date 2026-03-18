Жирков исключил возобновление карьеры: «На три минуты хватает, дольше — нет. Ноги не те»

Ассистент тренера «Динамо » Юрий Жирков исключил возможность возобновления игровой карьеры.

— Многие шутят, что до сих пор могли бы играть. Не возникало таких мыслей?

— Нет, мне уже много лет, да и ноги не те. На три минуты хватает, дольше — нет...

— Но опыт не пропьешь.

— А здоровье не приобретешь (смеется), – сказал 42-летний экс-игрок сборной России.