Жирков исключил возобновление карьеры: «На три минуты хватает, дольше — нет. Ноги не те»
Ассистент тренера «Динамо» Юрий Жирков исключил возможность возобновления игровой карьеры.
— Многие шутят, что до сих пор могли бы играть. Не возникало таких мыслей?
— Нет, мне уже много лет, да и ноги не те. На три минуты хватает, дольше — нет...
— Но опыт не пропьешь.
— А здоровье не приобретешь (смеется), – сказал 42-летний экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
