Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд оценил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В 1/8 финала «Мадрид» дважды обыграл «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).
«Это самый важный этап сезона. Важные матчи идут один за одним, и каждый чем-то похож на финал. Ожидания в «Реале» таковы, что хотим пройти в Лиге чемпионов до конца и победить. Это заложено в самой сути клуба. Мы растем благодаря ожиданиям, и это помогает нам показывать свои лучшие качества.
Было приятно обыграть «Ман Сити», они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей. Играть против «Ман Сити» всегда тяжело, поэтому мы гордимся своей игрой», – сказал Трент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
А то есть что РМ у Ливерпуля отобрал ЛЧ, тебя не колышет? Проще присоединиться.