Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»

Трент: было приятно обыграть «Ман Сити».

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд оценил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала «Мадрид » дважды обыграл «Манчестер Сити » (3:0, 2:1).

«Это самый важный этап сезона. Важные матчи идут один за одним, и каждый чем-то похож на финал. Ожидания в «Реале» таковы, что хотим пройти в Лиге чемпионов до конца и победить. Это заложено в самой сути клуба. Мы растем благодаря ожиданиям, и это помогает нам показывать свои лучшие качества.

Было приятно обыграть «Ман Сити», они отобрали у меня и «Ливерпуля » несколько медалей. Играть против «Ман Сити» всегда тяжело, поэтому мы гордимся своей игрой», – сказал Трент.