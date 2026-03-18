  • Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»
5

Трент: было приятно обыграть «Ман Сити».

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд оценил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала «Мадрид» дважды обыграл «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).

«Это самый важный этап сезона. Важные матчи идут один за одним, и каждый чем-то похож на финал. Ожидания в «Реале» таковы, что хотим пройти в Лиге чемпионов до конца и победить. Это заложено в самой сути клуба. Мы растем благодаря ожиданиям, и это помогает нам показывать свои лучшие качества.

Было приятно обыграть «Ман Сити», они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей. Играть против «Ман Сити» всегда тяжело, поэтому мы гордимся своей игрой», – сказал Трент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Странный тип. А то что Реал забрал у тебя и Ливерпуля два финала ЛЧ и выкидывал из плова, подзабыл конечно :)
Ответ Buba
не можешь победить - возглавь
Подзабыл когда перешел В Реал, где вернут трофей
Несколько".. Приуменьшил. Обыгрывали много раз.
А то есть что РМ у Ливерпуля отобрал ЛЧ, тебя не колышет? Проще присоединиться.
Ответ Бегемотик
Так он сам им и подарил ЛЧ
