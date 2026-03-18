«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых

Сюткин: просто верю в «Спартак».

После 21 тура красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

«Разные мы видали годы, но с командой нужно быть всегда! Не только в моменты триумфа, но и в такие сложные времена, как сейчас. Находясь рядом со штангой, а не в створе ворот, советовать, что им делать, не очень хорошо.

Я не знаю, как сделать лучше, я просто хочу, чтобы было лучше. Просто верю в команду. И эта вера им тоже нужна», – сказал российский певец, болельщик «Спартака ».