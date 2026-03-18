«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых
После 21 тура красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.
«Разные мы видали годы, но с командой нужно быть всегда! Не только в моменты триумфа, но и в такие сложные времена, как сейчас. Находясь рядом со штангой, а не в створе ворот, советовать, что им делать, не очень хорошо.
Я не знаю, как сделать лучше, я просто хочу, чтобы было лучше. Просто верю в команду. И эта вера им тоже нужна», – сказал российский певец, болельщик «Спартака».
И что делать с Челестини?10963 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: РИА Новости
Респект !!! Спартак навсегда !!!
Валера красавчик. Всё по делу.
И я верю,а толку нет )
Молодчик! За своих болеют всегда! В любые времена
А может Сюткину хоровой кружок в Спартаке возглавить?С хорошей песней авось коммуникации на поле улучшатся и дружней играть будут спевшиеся?)
Верно, хоровое пение берёт времени самую малость, а пользы от него цельный вагон.
Я болельщик с большим стажем. (болею с 1967-го года). Конечно не предам свой клуб никогда. Но пока хозяин Лукойл (давно прогнувшийся под Газпромом) ничего хорошего не ожидаю, к сожалению. Второго пришествия Карреры они не допустят.
