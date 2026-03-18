Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»
Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: мы увидели лучший «Спортинг».
Тренер «Спортинга» Руй Боржеш оценил разгром «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:3).
«Мы знали лучшую версию «Буде-Глимт», но сегодня мы увидели лучший «Спортинг». Я почувствовал наше единство с первого же момента возвращения к тренировкам. Это была совсем другая энергия, наше желание совершить нечто особенное было безграничным.
Благодаря поддержке болельщиков я чувствовал, что этот вечер будет особенным. Даже если бы мы выиграли всего лишь 2:0, я бы все равно стоял здесь с чувством невероятной гордости за команду. Помимо тактики, этот результат стал возможен прежде всего благодаря вере, решимости и той интенсивности, что мы вложили в игру», – сказал Боржеш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
