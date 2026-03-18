  Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»
Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»

Тренер «Спортинга» Руй Боржеш оценил разгром «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:3).

«Мы знали лучшую версию «Буде-Глимт», но сегодня мы увидели лучший «Спортинг». Я почувствовал наше единство с первого же момента возвращения к тренировкам. Это была совсем другая энергия, наше желание совершить нечто особенное было безграничным.

Благодаря поддержке болельщиков я чувствовал, что этот вечер будет особенным. Даже если бы мы выиграли всего лишь 2:0, я бы все равно стоял здесь с чувством невероятной гордости за команду. Помимо тактики, этот результат стал возможен прежде всего благодаря вере, решимости и той интенсивности, что мы вложили в игру», – сказал Боржеш.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Дали Хайкину паспорт и он сразу начал играть на уровне вратаря сборной Норвегии, а не России 😀
Честно говоря, я в ####.
Это было очень мощно!
Сказка закончилась)
Ответ tankist231
Норвежская сага
Ответ Олег Попов
Да и сказка Спортинга тоже каже уже закончится.
С первых минут стали давать Буде, будто им сказали, что в случае поражения их Моуриньо тренировать будет, а в основе играть Роналду.
Материалы по теме
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
сегодня, 01:21
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» победил «Ман Сити», «Челси» пропустил 3 гола от «ПСЖ», «Арсенал» обыграл «Байер», «Буде-Глимт» разгромлен «Спортингом»
вчера, 21:53
«Спортинг» разгромил «Буде-Глимт» (5:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ после 0:3 в первой игре. У Суареса 1+1, у Тринкау 0+2, Инасиу, Гонсалвеш, Араухо, Нел забили
вчера, 20:22
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
17 минут назад
Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
42 минуты назад
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 02:59
Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»
сегодня, 01:58
«Реал» выиграл 4 матча подряд. Дальше – «Атлетико»
сегодня, 01:31
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
Ко всем новостям
Последние новости
Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»
7 минут назад
«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых
30 минут назад
Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
сегодня, 03:22
Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
сегодня, 02:41
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
сегодня, 01:21
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00ВидеоСпортс"
Рекомендуем