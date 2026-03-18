«Реал» выиграл 4 матча подряд. Дальше – «Атлетико»

«Реал» продлил победную серию до 4 матчей.

Во вторник «Мадрид » одолел на выезде «Манчестер Сити » (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее «Реал» разгромил в Ла Лиге «Эльче» (4:1), нанес крупное поражение «Ман Сити» (3:0) и обыграл «Сельту» (2:1).

В следующем матче команда Альваро Арбелоа встретится в воскресенье на своем поле в дерби с «Атлетико » в рамках 29-го тура Ла Лиги.