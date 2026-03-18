Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»

Тренер «Буде-Глимт» оценил вылет от «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер «Буде-Глимт » Кьетиль Кнутсен оценил поражение от «Спортинга » (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0).

«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на ситуацию, и она оказалась для нас слишком значимой и непосильной. «Спортинг» просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными.

Я не могу точно сказать, почему все закончилось именно так, но лишь в редкие моменты нам удавалось показать хоть какую-то конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей игры и от того, какими мы должны быть на самом деле», – сказал Кнутсен.