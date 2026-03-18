  Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»

Тренер «Буде-Глимт» оценил вылет от «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен оценил поражение от «Спортинга» (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0).

«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на ситуацию, и она оказалась для нас слишком значимой и непосильной. «Спортинг» просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными.

Я не могу точно сказать, почему все закончилось именно так, но лишь в редкие моменты нам удавалось показать хоть какую-то конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей игры и от того, какими мы должны быть на самом деле», – сказал Кнутсен.

И что делать с Челестини?9028 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Буде выглядел очень вялым и пассивным, как будто ничего не надо было уже в этой ЛЧ. Ни мотивации, ни настроя.
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» победил «Ман Сити», «Челси» пропустил 3 гола от «ПСЖ», «Арсенал» обыграл «Байер», «Буде-Глимт» разгромлен «Спортингом»
вчера, 21:53
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
вчера, 20:36
«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала в 1997-м
вчера, 20:32
Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
18 минут назад
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 02:59
Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»
сегодня, 01:58
«Реал» выиграл 4 матча подряд. Дальше – «Атлетико»
сегодня, 01:31
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых
6 минут назад
Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
41 минуту назад
Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
сегодня, 02:41
Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»
сегодня, 01:46
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
