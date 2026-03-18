  • У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели

Два из шести клубов АПЛ уже выбыли из Лиги чемпионов.

Клубы АПЛ уже гарантированно проиграют в 1/8 финала Лиги чемпионов больше матчей, чем выиграют.

До этой стадии дошли шесть английских команд – это рекорд.

На прошлой неделе во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).

В этот вторник у клубов АПЛ наконец появилась первая победа: «Арсенал» обыграл «Байер» (2:0). В этот же день «Челси» был разгромлен «ПСЖ» (0:3), а «Ман Сити» уступил «Реалу» (1:2).

Таким образом, в девяти матчах у клубов АПЛ пока одна победа. В среду состоятся последние три игры раунда с участием англичан.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Доминатор Артета отдувается за всю лигу
Ответ Aleksey Yashin
Завтра Ливерпуль должен поправить , исходя из здравого смысла !
Но где сейчас Ливерпуль и где здравый смысл ?
Завтра надежда на Ньюкасл
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Да, очень хочется досмотреть ЛЧ без болельщиков Барселоны
Ответ Александр Быков
Это как каша без соли ))
Клубы из АПЛ как обычно вылетают, если встречается сильный соперник из другой лиги, играющий в футбол, а не в привычное им бей-беги.
Такие сезоны - редкая возможность для фанатов нищих чемпионатов высунуть свою голову из песка. За последние 8 розыгрышей лч команды апл 5 раз были в финалах, два из них вообще были английскими. И это были четыре разных клуба. В остальных лигах это максимум одна команда. Да и то там как правило реал за все лиги отдувается
Ответ Adamdfdgds
Нищие чемпионаты, потому что правительства других стран не помогают своим лигам так, как в Англии?
Ответ Adamdfdgds
Конкретно на данный момент две команды АПЛ вылетели как представители нищих лиг, 4 игры 4 поражения, из них 3 разгромных,
Ща набегут знатоки с посылом, что АПЛ дно. Но рейтинг говорит об обратном.
Сильнейшая лига мира:) Пусть попробуют теплым вечером в Хетафе приехать:))
Шансы хорошие у Ливерпуля и неплохие у Ньюкасла. Так что рано АПЛ списывать.
Ответ Man_M
Однако и потенциальный вариант, что завтра Арсенал в итоге может остаться один, тоже вряд ли кого-то удивит.
Ответ xDe xDe
Думаешь Ливерпуль у себя Сарай не разнесёт? А Ньюкасл своим стилем любым проблемы может доставить, тем более Барсе, которая против физически сильных команд теряется часто. Прошлогодняя Барса - да, наверняка, снесла бы Ньюасл, но в этом году они выглядят хуже
Ещё раз подтверждается, что АПЛ это просто плохая конфета с красивой обверткой. У них больше всего денег и кажется, что они короли, но как только выходят в еврокубки, все становится на свое место
Ответ Южанин78
В 21 веке 4 английских клуба брали ЛЧ.
Еще 2 были в финалах.

Что там по другим лигам?
Материалы по теме
«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 6-й раз подряд. За это время взяли 2 кубка
вчера, 22:10
«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/4 финала ЛЧ в двух сезонах подряд
вчера, 22:05
Рекомендуем
Главные новости
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити». Гвардиола произвел две замены
вчера, 21:13
Рекомендуем