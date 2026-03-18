У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели

Два из шести клубов АПЛ уже выбыли из Лиги чемпионов.

Клубы АПЛ уже гарантированно проиграют в 1/8 финала Лиги чемпионов больше матчей, чем выиграют.

До этой стадии дошли шесть английских команд – это рекорд.

На прошлой неделе во вторник «Тоттенхэм » проиграл «Атлетико » (2:5), «Ливерпуль » – «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом » (0:3), «Челси» – «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).

В этот вторник у клубов АПЛ наконец появилась первая победа: «Арсенал» обыграл «Байер» (2:0). В этот же день «Челси» был разгромлен «ПСЖ» (0:3), а «Ман Сити» уступил «Реалу» (1:2).

Таким образом, в девяти матчах у клубов АПЛ пока одна победа. В среду состоятся последние три игры раунда с участием англичан.