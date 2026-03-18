«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ

«Челси» проиграл «ПСЖ» 4 из 5 последних матчей.

«Челси » крупно проиграл «ПСЖ» в обоих матчах под руководством Лиэма Росеньора .

Сегодня лондонцы уступили на «Стэмфорд Бридж» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. В первой игре в Париже «Челси» проиграл со счетом 2:5.

В июле «Челси» разгромил «ПСЖ » со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира – тогда команду возглавлял Энцо Мареска .

Эта победа стала для «синих» единственной за 5 последних матчей против парижан – до этого команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов -2015/16, где «ПСЖ» выиграл оба матча (2:1, 2:1).