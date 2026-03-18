«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
«Челси» проиграл «ПСЖ» 4 из 5 последних матчей.
«Челси» крупно проиграл «ПСЖ» в обоих матчах под руководством Лиэма Росеньора.
Сегодня лондонцы уступили на «Стэмфорд Бридж» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. В первой игре в Париже «Челси» проиграл со счетом 2:5.
В июле «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира – тогда команду возглавлял Энцо Мареска.
Эта победа стала для «синих» единственной за 5 последних матчей против парижан – до этого команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16, где «ПСЖ» выиграл оба матча (2:1, 2:1).
И что делать с Челестини?7120 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ни один, ни второй не являются тем человеком, который вытащил бы такой матч.
Да и, честно, вряд ли бы кто-то вытащил.
Уровень атаки ПСЖ значительно превосходил уровень обороны Челси.
А при разнице в 3 мяча и необходимости всё время бежать вперёд не было и шанса на то, что атака уровня парижан не заколотит хотя бы один гол.
Когда Хвича забил - всё было кончено.
Такие противостояния возможно отыграть в матче с соперниками сопоставимого (статусом) уровня только при двух голах до 30-й минуты.
При пропущенном первом - всё кончено, без вариантов.
Даже у великих команд, которой нынешний состав Челси не является даже рядом.