  • Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»

Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: соперник был хладнокровен и не ошибался.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о поражении от «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3 (2:5 – первый матч). 

«Тяжелый вечер. Мы знали, что это будет сложная задача, и начали матч так, как начали. Мы владели мячом в финальной трети поля. На таком уровне нельзя допускать ошибки. Мы держали мяч у их штрафной, а Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. Их уверенность выросла.

Они были хладнокровны. Третий гол – мяч отскочил, и игрок пробил в верхний угол. Я еще не смотрел статистику, но у нас было много ударов. Они не допускали ошибок. Хочу поблагодарить болельщиков, потому что они видели, как усердно работали ребята.

Мамаду [Сарр] – очень хороший игрок, но нам не хватало двух основных правых защитников. Бывают моменты, когда приходится ставить других игроков и доверять им. Это выбило нас из колеи», – сказал Росеньор в интервью TNT Sports. 

И что делать с Челестини?7741 голос
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Сафонов сыграл, как бог. 9 ударов в створ отразил, сделал голевой пас, а так же увереннно и хладнокровно играл ногами, начинал атаки обеими конечностями и руководил защитой.
Ответ Burel
Сафонов сыграл, как бог. 9 ударов в створ отразил, сделал голевой пас, а так же увереннно и хладнокровно играл ногами, начинал атаки обеими конечностями и руководил защитой.
Про уверенно и хладнокровно ногами, конечно, сильно.
С каких нафиг 25 метров?
Вторая случайная победа ПСЖ Сафонова !
У Пенсиньора по ходу теперь все вечера тяжелые. Может лучше признать, что не тянешь?
У них штрафная 25 метров что ли? Понесло Остапа, как говорится.
Барколя забивал уже из штрафной, недалеко от линии, там метров 17-18, не более, Росеньор решил максимально гиперболизировать этот гол, да сказал бы сразу что с центра поля закинули, чего скромничать то
Ответ Great Again
Барколя забивал уже из штрафной, недалеко от линии, там метров 17-18, не более, Росеньор решил максимально гиперболизировать этот гол, да сказал бы сразу что с центра поля закинули, чего скромничать то
Сказал бы как Гюлер с 60 метров забили, чего уж там. Поплыл чёрный Поттер
Мареска бы справился
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Мареска бы справился
Он умел играть топ матчи и по крайней мере не проводил в них эксперименты
Челсийский тренер,Мистер Кэжуал, развалил оборону окончательно
из рубрики: игра шла хорошо, но третий гол сломал игру
Маэстро Тудор >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Физреньор
