Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»

Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: соперник был хладнокровен и не ошибался.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор высказался о поражении от «ПСЖ » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3 (2:5 – первый матч).

«Тяжелый вечер. Мы знали, что это будет сложная задача, и начали матч так, как начали. Мы владели мячом в финальной трети поля. На таком уровне нельзя допускать ошибки. Мы держали мяч у их штрафной, а Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. Их уверенность выросла.

Они были хладнокровны. Третий гол – мяч отскочил, и игрок пробил в верхний угол. Я еще не смотрел статистику, но у нас было много ударов. Они не допускали ошибок. Хочу поблагодарить болельщиков, потому что они видели, как усердно работали ребята.

Мамаду [Сарр] – очень хороший игрок, но нам не хватало двух основных правых защитников. Бывают моменты, когда приходится ставить других игроков и доверять им. Это выбило нас из колеи», – сказал Росеньор в интервью TNT Sports.