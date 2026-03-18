  • Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
14

Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»

Арбелоа про победу над «Ман Сити» .

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги матча против «Манчестер Сити» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они начали игру именно так, как мы ожидали: с мощного прессинга. В первой части матча нам не хватало терпения при работе с мячом, но после пенальти все изменилось.

Наверное, мы подсознательно [сбавили обороты во втором тайме], но в перерыве мы обсуждали, что нужно воспользоваться тем, что у нас на одного футболиста больше. И у нас были моменты, чтобы забить второй гол раньше. Мы очень довольны победой. 

Главное – мы учимся тому, как выигрывать каждый матч.

Гвардиола поздравил меня, а я пожелал ему удачи перед воскресным финалом.

С кем бы мы ни встретились дальше, важно то, что мы дошли до этой стадии. Если хочешь быть чемпионом Европы, придется обыгрывать лучших», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

И что делать с Челестини?7493 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Реал 5 лет подряд играет с лучшими клубами Европы и берёт ЛЧ
бчк 3 года подряд играет с клубами уровня ЛЕ и стабильно позорит Испанию 🤣
Ответ войд
Реал 5 лет подряд играет с лучшими клубами Европы и берёт ЛЧ бчк 3 года подряд играет с клубами уровня ЛЕ и стабильно позорит Испанию 🤣
По факту
Ответ alesha91
По факту
Комментарий скрыт
Арбелоа уверенно решил повторять путь Зидана (ровно через 10 лет) ✊️
Могу пожелать только удачи!
Ответ Маргарита_1116590745
Арбелоа уверенно решил повторять путь Зидана (ровно через 10 лет) ✊️ Могу пожелать только удачи!
Надеемся
Вперед за 16 титулом!

Если не сейчас, то когда ещё?
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Вперед за 16 титулом! Если не сейчас, то когда ещё?
Может, хватит вам уже, а?
Всё логично: глупо сетовать на тяжёлую сетку если хочешь быть чемпионом Европы
Материалы по теме
«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 6-й раз подряд. За это время взяли 2 кубка
вчера, 22:10
У «Ман Сити» 1 победа над «Реалом» в 7 последних матчах
вчера, 21:59
«Манчестер Сити» уступил «Реалу» – 1:2. Винисиус сделал дубль, Холанд забил, Бернарду удалили на 20-й
вчера, 21:54
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
54 минуты назад
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
55 минут назад
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30Тесты и игры
У «Челси» один выход в четвертьфинал ЛЧ за 4 года без Абрамовича
вчера, 22:19
Ко всем новостям
Последние новости
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
40 минут назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
Рекомендуем