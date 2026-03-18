Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги матча против «Манчестер Сити» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Они начали игру именно так, как мы ожидали: с мощного прессинга. В первой части матча нам не хватало терпения при работе с мячом, но после пенальти все изменилось.
Наверное, мы подсознательно [сбавили обороты во втором тайме], но в перерыве мы обсуждали, что нужно воспользоваться тем, что у нас на одного футболиста больше. И у нас были моменты, чтобы забить второй гол раньше. Мы очень довольны победой.
Главное – мы учимся тому, как выигрывать каждый матч.
Гвардиола поздравил меня, а я пожелал ему удачи перед воскресным финалом.
С кем бы мы ни встретились дальше, важно то, что мы дошли до этой стадии. Если хочешь быть чемпионом Европы, придется обыгрывать лучших», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
