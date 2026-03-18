  • У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
Матвей Сафонов провел 13-й сухой матч за «ПСЖ».

Россиянин сыграл ответном в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0, первая игра – 5:2) и отбил 9 ударов в створ ворот парижан.

Первая голевая атака «ПСЖ» началась с длинного паса Сафонова на Хвичу Кварацхелию. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел его как следует обработать и позволил грузинскому вингеру пробить по воротам, и тот открыл счет на 6-й минуте. 

Сафонов выступает за «ПСЖ» с сезона-2024/25. В 32 матчах он пропустил 30 мячей. Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Молодец, Матвей, прекрасная игра!
- Эти иностранцы постоянно отбирают места в основе у местных футболистов !
Как сказал бы французский Пономарев !
Как же всё таки приятно видеть нашего игрока в таких матчах
Ну теперь точно вопрос с основным вратарем ПСЖ закрыт

Браво, Матвей!
Не, удары Гарначо он классно потащил
После такого Боулинг явно выделит 100 лямов на покупку Сафонова, ждём
Да, классные сэйвы! Полностью заслужил этот сухарь. Красава! Шевалье пока ничего не светит. Остаётся только жалеть о переходе.
9,3 оценка говорит о многом ))
Как только французские СМИ начинают нагнетать обстановку вокруг Матвея (и их понять можно - они хотят видеть француза в составе), то Матвей сразу выдает топовый матч и закрывает вопросы. Уже не первый раз так.
Как же его хейтили за то что он сидит на лавочке, не играет) забирает кубки просто так

А теперь основной вратарь. А он ведь всегда в интервью говорил что готов доказывать
0 пропущенных, 9 сейвов + голевая на Стемфорд Бридж, вот это статистика!
Энрике, думаю, доволен!
К сожалению , с голевой официально не вышло !
Было там касание от мальчонки - защитника из Челси .
Молодец Матвей, назло всяким местным драндулетам хейтящим его ))
Лучший матч в футболке ПСЖ провёл, браво! И важно, что такая форма именно к решающим играм на вылет.
Лучше чем 4 отражённых пенальти?
Там матч был средний без изысков, а в серии сверкал. Тут именно саму игру провёл классно.
