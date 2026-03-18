У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона

Матвей Сафонов провел 13-й сухой матч в составе «ПСЖ».

Россиянин сыграл ответном в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси » (3:0, первая игра – 5:2) и отбил 9 ударов в створ ворот парижан.

Первая голевая атака «ПСЖ» началась с длинного паса Сафонова на Хвичу Кварацхелию. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел его как следует обработать и позволил грузинскому вингеру пробить по воротам, и тот открыл счет на 6-й минуте.

Сафонов выступает за «ПСЖ » с сезона-2024/25. В 32 матчах он пропустил 30 мячей.