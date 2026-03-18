  У Арбелоа 2 победы над Гвардиолой в двух играх с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ. Альваро также выбил Моуринью – он 1-й тренер «Реала», выигравший 4 первых матча в плей-офф
31

У Арбелоа 2 победы над Гвардиолой в двух играх с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ. Альваро также выбил Моуринью – он 1-й тренер «Реала», выигравший 4 первых матча в плей-офф

Арбелоа дважды обыграл Гвардиолу и Моуринью.

«Реал» выбил «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 2:1). 

Ранее в стыках мадридцы прошли «Бенфику», выиграв оба матча (1:0, 2:1). 

В своем дебютном сезоне во главе «Реала» Альваро Арбелоа обыграл Пепа Гвардиолу и Жозе Моуринью в ЛЧ. 

Арбелоа стал первым тренером в истории «Реала»,  которому удалось выиграть все четыре первых матча плей-офф Лиги чемпионов. 

А сколько у Арбелоа побед над Ташуевым? Уже вырисовывается новый тренер Сити.
Неплохо для обычного "лизуна", как называют Арбелоа местные эксперты)
Неплохо для обычного "лизуна", как называют Арбелоа местные эксперты)
Надо знать, как это правильно делать. Арбелоа, видимо, знает.
Надо знать, как это правильно делать. Арбелоа, видимо, знает.
А хейтеры - нет и поэтому завидуют? 😄
Пришел, увидел лысую башку и победил.
хорошая работа, особенно учитывая потери
Интересно с какими чувствами на это смотрит Алонсо....
Все шансы на ЛЧ. Я серьёзно , и не из глорства
Все шансы на ЛЧ. Я серьёзно , и не из глорства
Скажи это Баварии)))
Хозяин Пепа. Как и Клопп, Нуну, Тухель и многие другие 😃
Хозяин Пепа. Как и Клопп, Нуну, Тухель и многие другие 😃
также как хвича очередной хозяин челси
Хозяин Пепа. Как и Клопп, Нуну, Тухель и многие другие 😃
Вот пример настоящего неадекватного ГЛОРА, который имеет самую низкую самооценку и комплекс неполноценности перед тренером Манчестер Сити, команда твоя проигрывает, вылетает из соревновании , а ты радуешься чужой неудаче, комплексный ты наш.
Это всё классно 👍
Кто-нибудь скажет, что с Куртуа??!!
Это всё классно 👍 Кто-нибудь скажет, что с Куртуа??!!
Кажется, растяжение мышцы бедра. Здоровья Тибо!
подчинил физрука 🤣
Новое значение дриблинга у Арбелоа
Новое значение дриблинга у Арбелоа
А когда-то над этим смеялись.
«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 6-й раз подряд. За это время взяли 2 кубка
вчера, 22:10
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/4 финала ЛЧ в двух сезонах подряд
вчера, 22:05
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
49 секунд назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
