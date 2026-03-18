У «Челси» один выход в четвертьфинал ЛЧ за 4 года без Абрамовича

«Челси» лишь в одном из четырех сезонов после смены владельца дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Лиэма Росеньора сегодня была разгромлена «ПСЖ » (0:3) на своем поле в 1/8 финала и покинула турнир.

Роман Абрамович продал лондонский клуб в конце сезона-2021/22, в котором «синие» дошли до четвертьфинала. В 2021-м они выиграли турнир.

В первом сезоне при Тодде Боули «Челси » вновь дошел до четвертьфинала, но следующие два розыгрыша вовсе пропустил. В этом сезоне – кампания завершилась на этапе 1/8 финала.