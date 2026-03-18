У «Челси» один выход в четвертьфинал ЛЧ за 4 года без Абрамовича
«Челси» лишь в одном из четырех сезонов после смены владельца дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Команда Лиэма Росеньора сегодня была разгромлена «ПСЖ» (0:3) на своем поле в 1/8 финала и покинула турнир.
Роман Абрамович продал лондонский клуб в конце сезона-2021/22, в котором «синие» дошли до четвертьфинала. В 2021-м они выиграли турнир.
В первом сезоне при Тодде Боули «Челси» вновь дошел до четвертьфинала, но следующие два розыгрыша вовсе пропустил. В этом сезоне – кампания завершилась на этапе 1/8 финала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
удивительная у псж реализация, в первой игре xg 1.56, во второй 1.09, а по итогу 8 голов))
удивительная у псж реализация, в первой игре xg 1.56, во второй 1.09, а по итогу 8 голов))
Класс игроков атаки решил итог противостояния
Чудаки конечно…. Тратить на игроков миллиарды, а потом назначать физруков
Чудаки конечно…. Тратить на игроков миллиарды, а потом назначать физруков
Надеюсь, Тухель после каждого поражения отправляет Боулингу сообщение в Ватсаппе по типу : "Как дела?" Все-таки последний топ тренер, которого Боулинг слил по выдуманным причинам
Как обидно, что с клубом, за который ты болеешь годами происходит такая хрень. И самое главное, что просвета не видно
Как обидно, что с клубом, за который ты болеешь годами происходит такая хрень. И самое главное, что просвета не видно
С языка снял. Двадцать пять лет за Челси болею. Такого мрака не видел ни при позднем Тухеле, ни при Поттере, ни при Моуриньо после скандала с Евой. Наверное, только при Сколари было хуже, и то вряд ли.
С языка снял. Двадцать пять лет за Челси болею. Такого мрака не видел ни при позднем Тухеле, ни при Поттере, ни при Моуриньо после скандала с Евой. Наверное, только при Сколари было хуже, и то вряд ли.
При боаше хуже было
Главное, что они чемпионы мира, а лч это так вторичный турнир
Главное, что они чемпионы мира, а лч это так вторичный турнир
100 % !
Не удивлюсь, если они в следующем сезоне вообще в ЛЧ не сыграют
Абрамович - где он сейчас?
Это были похороны.
