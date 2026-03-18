У «Челси» один выход в четвертьфинал ЛЧ за 4 года без Абрамовича

«Челси» лишь в одном из четырех сезонов после смены владельца дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Лиэма Росеньора сегодня была разгромлена «ПСЖ» (0:3) на своем поле в 1/8 финала и покинула турнир.

Роман Абрамович продал лондонский клуб в конце сезона-2021/22, в котором «синие» дошли до четвертьфинала. В 2021-м они выиграли турнир.

В первом сезоне при Тодде Боули «Челси» вновь дошел до четвертьфинала, но следующие два розыгрыша вовсе пропустил. В этом сезоне – кампания завершилась на этапе 1/8 финала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс"
удивительная у псж реализация, в первой игре xg 1.56, во второй 1.09, а по итогу 8 голов))
Класс игроков атаки решил итог противостояния
Чудаки конечно…. Тратить на игроков миллиарды, а потом назначать физруков
Надеюсь, Тухель после каждого поражения отправляет Боулингу сообщение в Ватсаппе по типу : "Как дела?" Все-таки последний топ тренер, которого Боулинг слил по выдуманным причинам
Как обидно, что с клубом, за который ты болеешь годами происходит такая хрень. И самое главное, что просвета не видно
С языка снял. Двадцать пять лет за Челси болею. Такого мрака не видел ни при позднем Тухеле, ни при Поттере, ни при Моуриньо после скандала с Евой. Наверное, только при Сколари было хуже, и то вряд ли.
При боаше хуже было
Главное, что они чемпионы мира, а лч это так вторичный турнир
100 % !
Не удивлюсь, если они в следующем сезоне вообще в ЛЧ не сыграют
Абрамович - где он сейчас?
Это были похороны.
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» победил «Ман Сити», «Челси» пропустил 3 гола от «ПСЖ», «Арсенал» обыграл «Байер», «Буде-Глимт» разгромлен «Спортингом»
вчера, 21:53
«Челси» влетел «ПСЖ» – 0:3! Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста
вчера, 21:47
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 23:05
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
вчера, 22:34
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
вчера, 22:33
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
вчера, 22:31
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
вчера, 22:06
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
1 минуту назад
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
вчера, 22:00ВидеоСпортс"
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
вчера, 21:52
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
вчера, 21:20
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
вчера, 21:16
Рекомендуем