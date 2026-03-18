«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры

«Челси » впервые в истории пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии.

Команда под руководством Лиэма Росеньора проиграла «ПСЖ » в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 2:8 (2:5, 0:3).

Ранее «Челси» еще ни разу не пропускал 8 голов в двухматчевых противостояниях, включая национальные турниры и еврокубки.