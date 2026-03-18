«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
Команда под руководством Лиэма Росеньора проиграла «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 2:8 (2:5, 0:3).
Ранее «Челси» еще ни разу не пропускал 8 голов в двухматчевых противостояниях, включая национальные турниры и еврокубки.
И что делать с Челестини?
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
13 комментариев
Много хейта в сторону игроков , но если все отбросить были моменты , могли забивать , но после ошибки Йоргенсена или ошибки Сарра теряется и уверенность у других , начинается злость , паника и это психология.
Первая ошибка эксперимент с вратарем в первом матче. Проиграй Челси даже 2:3 была бы уверенность в своих силах, из за не уверенного вратаря ее не стало совсем.
Вторая ошибка выпустить со старта основу против Ньюкасла, который был такой же уставший ,и всеми мыслями на ответный матч. Поиграй там свежими резервными игроками, выпусти со скамейки основу в конце,возможно скатали в ничью или бы даже выиграли. Добавило уверенности в итоге потеряли Джеймса и Гюсто
Третья ошибка выпустить экспериментальную оборону , не сыгранную, которая дебютирует в плей-офф лч, даже Тосин и Ачипонг увереннее бы себя чувствовали. Никто бы ничего не сказал , проиграй ты так матч с ними все привыкли к их приколам, но он снова поставил неудачный эксперимент который не дожил даже до 6 минуты матча,после привоза Сарра он его меняет , все равно выпускает Тосина и Ачипонга , смещая Хато на левую позицию.
В итоге ПСЖ не был на голову сильнее Челси как можно увидеть по счету , но именно это всё запомнят. С ними можно было играть на равных. Благодаря бездарному очкарику-трениришке слили все важные матчи.
P.s руководство надеюсь увидело что у Челси проблема огромная в защите , решив ее и голы пойдут
Во втором матче отвозили Челси просто как тележку, под конец было видно, что не стали уже совсем унижать. Где там равная игра была?
Пиндосам не понять. Столько лет им нравится смотреть на это шапито, что даже мысли не было купить пару топовых защитников, вратаря и тренера-победителя.