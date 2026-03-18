«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 6-й раз подряд. За это время взяли 2 кубка

«Реал » сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов .

Команда Альваро Арбелоа выбила «Манчестер Сити » (3:0 и 2:1) в 1/8 финала и встретится с «Баварией» либо «Аталантой».

Мадридцы дошли до четвертьфинала в шестой раз подряд. В последний раз им не удавалось этого сделать в сезоне-2019/20. С тех пор – две победы в турнире, два полуфинала, два четвертьфинала.