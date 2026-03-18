«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/4 финала ЛЧ в двух сезонах подряд

«Манчестер Сити» с 2024 года не может дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы дважды проиграла «Реалу » в 1/8 финала в текущем розыгрыше – 0:3 и 1:2.

В прошлом сезоне мадридцы два раза победили «горожан» в стыковых матчах – 3:2 и 3:1.

«Ман Сити » не доходил до четвертьфинала только в трех из десяти сезонов при Гвардиоле: в текущем, предыдущем и в первом во главе команды (2016/17).