«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/4 финала ЛЧ в двух сезонах подряд

«Манчестер Сити» с 2024 года не может дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы дважды проиграла «Реалу» в 1/8 финала в текущем розыгрыше – 0:3 и 1:2.

В прошлом сезоне мадридцы два раза победили «горожан» в стыковых матчах – 3:2 и 3:1.

«Ман Сити» не доходил до четвертьфинала только в трех из десяти сезонов при Гвардиоле: в текущем, предыдущем и в первом во главе команды (2016/17).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
И угадайте какая команда попадалась ему в этот период?)
Пора на выход шарлатану. кончился как топ тренер
Ну так Сити два сезона играет как авно.
Так что не удивительно.
Я не понял замену Холанда. Второй тайм он начал как зверь.
Ответ &_Bishep_&
Я не понял замену Холанда. Второй тайм он начал как зверь.
Травма наверняка. Многие забывают, что Эрлинг тот ещё травмат
Ответ Man_M
Травма наверняка. Многие забывают, что Эрлинг тот ещё травмат
Сейчас видеооператоры ловят любую мимику лице. Была бы травма, дали бы несколько кадров с разных ракурсах, позволяющих хотя бы появиться такому предположению.
Какая же дешевая команда МС) характера 0
Ответ Predator7
Какая же дешевая команда МС) характера 0
Ты по сегодняшнему матчу определил?
Летом опять закупятся топариками и всё будет норм
Ответ Lavinka
Летом опять закупятся топариками и всё будет норм
Смотря что нормом считать )

Так то и сейчас на 2 месте в АПЛ. Просто эти траты на 1 место и финал ЛЧ ;)
Думаю на этом цикл Пепа в МанСити закончился

Пора уходить, чтобы совсем не слить свой авторитет топ-тренера
И это с учетом того, сколько он потратил в последние пару сезонов.
Всё случается впервые.
Гвардиолу ещё не увольняли.
Ответ jordy
Всё случается впервые. Гвардиолу ещё не увольняли.
Надо бы. Тут прям напрашивается)
Ответ Андрей. С
Надо бы. Тут прям напрашивается)
Скорее всего такого не случится.
Думаю доработает, проводят с почестями и поставят ему памятник у стадиона.
С учётом того, что он сделал для клуба, он заслужил спокойно доработать контракт.
А вдруг хлопнет дверью и зацепит либо АПЛ, либо ЛЧ.
Тут ещё непонятно, кто будет вместо него и насколько он будет успешен.
Просто Пеп приучил нас к тому, что Сити всегда доминировал в АПЛ.
Потому 3 и 2 места сейчас считаем жутким провалом.
А будет ли лучше с другим тренером, вопрос.
Я думаю, и руководство Сити тоже об этом думает.
Мне кажется, Пеп, если решит продлить контракт, продлят.
С ним Сити все равно в среднем держит уровень.
