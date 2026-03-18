«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/4 финала ЛЧ в двух сезонах подряд
«Манчестер Сити» с 2024 года не может дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы дважды проиграла «Реалу» в 1/8 финала в текущем розыгрыше – 0:3 и 1:2.
В прошлом сезоне мадридцы два раза победили «горожан» в стыковых матчах – 3:2 и 3:1.
«Ман Сити» не доходил до четвертьфинала только в трех из десяти сезонов при Гвардиоле: в текущем, предыдущем и в первом во главе команды (2016/17).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Так что не удивительно.
Так то и сейчас на 2 месте в АПЛ. Просто эти траты на 1 место и финал ЛЧ ;)
Пора уходить, чтобы совсем не слить свой авторитет топ-тренера
Гвардиолу ещё не увольняли.
Думаю доработает, проводят с почестями и поставят ему памятник у стадиона.
С учётом того, что он сделал для клуба, он заслужил спокойно доработать контракт.
А вдруг хлопнет дверью и зацепит либо АПЛ, либо ЛЧ.
Тут ещё непонятно, кто будет вместо него и насколько он будет успешен.
Просто Пеп приучил нас к тому, что Сити всегда доминировал в АПЛ.
Потому 3 и 2 места сейчас считаем жутким провалом.
А будет ли лучше с другим тренером, вопрос.
Я думаю, и руководство Сити тоже об этом думает.
Мне кажется, Пеп, если решит продлить контракт, продлят.
С ним Сити все равно в среднем держит уровень.