«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8

«Реал выбил «Ман Сити» из ЛЧ в 3-м сезоне подряд.

«Реал» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в третьем розыгрыше подряд.

Мадридцы одержали победу в обоих матчах 1/8 финала турнира (3:0, 2:1).

В предыдущем сезоне «Реал » прошел «горожан» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала ЛЧ (2:3, 3:1). В сезоне-2023/24 «сливочные» выбили «Манчестер Сити » на стадии 1/4 финала (1:1, 5:4 по пенальти, первый матч – 3:3).

Последний раз «Реалу» не удалось пройти «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 – тогда мадридцы уступили в полуфинале (1:1, 0:4), а команда Пепа Гвардиолы в итоге выиграла трофей.