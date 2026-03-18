«Ман Сити» утратил шансы на требл и квадрупл после вылета от «Реала» из ЛЧ

«Манчестер Сити » не сможет сделать требл и квадрупл в этом сезоне.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала, не сумев пройти «Реал » (0:3, 1:2).

«Горожане» потеряли шансы победить в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии за один игровой год. Им это удавалось только в сезоне-2022/23.

22 марта «Сити» сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги, 4 апреля – с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии. Команда идет второй в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 9 очков при игре в запасе.