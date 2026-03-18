Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
Эрлинг Холанд забил 30 голов за «Манчестер Сити» в четвертом сезоне подряд.
Норвежский форвард забил 30-й гол за клуб в ответном матче 1/8 финили Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Холанд провел за «Ман Сити» 42 матча во всех турнирах.
Холанд преодолел эту отметку в каждом из четырех сезонов в составе «горожан» – ранее Холанд забил 34 гола в сезоне-2024/25, 38 голов в сезоне-2023/24 и 52 мяча в сезоне-2022/23.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Он уже 4 сезона в МС. Ахренеть время летит.
Бист.
А дальше то что?
