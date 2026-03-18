Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд

Эрлинг Холанд забил 30 голов за «Манчестер Сити» в четвертом сезоне подряд.

Норвежский форвард забил 30-й гол за клуб в ответном матче 1/8 финили Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Холанд провел за «Ман Сити» 42 матча во всех турнирах.

Холанд преодолел эту отметку в каждом из четырех сезонов в составе «горожан» – ранее Холанд забил 34 гола в сезоне-2024/25, 38 голов в сезоне-2023/24 и 52 мяча в сезоне-2022/23.

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
3 комментария
Он уже 4 сезона в МС. Ахренеть время летит.
А дальше то что?
Материалы по теме
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
17 марта, 21:20
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
17 марта, 20:56
Рекомендуем
Главные новости
Кафу о Бразилии: «Мы взвалили всю ответственность на Неймара в последние 15 лет. У него не было партнеров его калибра, он все делал сам. Это жестоко, неправильно»
вчера, 23:06
Угальде интересен ПСВ, «Спартак» потребует 20 млн евро за форварда. Нидерландцы продают Пепи «Фулхэму» за 36+4 млн евро и ищут замену
вчера, 23:03
Тьерри Анри: «Европа чувствует опасность со стороны «Барселоны». Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. 7:2 – это не просто победа, а глобальное землетрясение»
вчера, 22:49
В 1/4 финала ЛЕ «Астон Вилла» сыграет с «Болоньей», «Порту» – с «Ноттингемом», «Бетис» – с «Брагой», «Сельта» – с «Фрайбургом»
вчера, 22:41
Замминистра спорта Ирана о ситуации с женской сборной: «Эти девушки стали объектом крупного заговора, но расстроили его. Они показали, что не отдадут врагу ни пяди родной земли»
вчера, 22:40
Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» против «Болоньи», «Сельта» выбила «Лион», «Астон Вилла» обыграла «Лилль»
вчера, 21:55Live
Ширер о финале Кубка лиги: «С квадруплом все будет серьезно, если «Арсенал» победит. Но это большое «если», ведь для «Сити» это последняя возможность что-то выиграть в этом сезоне»
вчера, 22:20
Тиаго Силва провел 1000-й матч в карьере. У 41-летнего защитника 31 трофей
вчера, 22:14
Лига конференций. 1/8 финала. «Шахтер» прошел «Лех», «Райо» выбил «Самсунспор», «Фиорентина» обыграла «Ракув», «Кристал Пэлас» одолел АЕК Ларнака
вчера, 22:00
Играл и в Бундеслиге, и в «Челси» – какого игрока вспомните?
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» сыграет с «Фиорентиной» в 1/4 финала ЛК, «Шахтер» – с АЗ, «Райо Вальекано» – с АЕК, «Майнц» – со «Страсбуром»
вчера, 22:08
Холанд стал инвестором Norway Chess. Глава ФИДЕ Дворкович назвал это признаком культурной значимости игры: «Шахматы, как и футбол, всегда были глобальным языком стратегии и творчества»
вчера, 21:59Фото
Все 3 английских клуба вышли в 1/4 финала ЛЕ и ЛК. В Лиге чемпионов в этот раунд пробились 2 команды АПЛ из 6
вчера, 21:56
«Интер» уверен, что купит Викарио у «Тоттенхэма» за 17 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:39
Хенесс о встрече с «Реалом» в ЛЧ: «Они не так уж хорошо играют, но у них выдающийся опыт. Было бы крайне самонадеянно предполагать, что «Бавария» обязательно пройдет дальше»
вчера, 21:30
Зобнин о Кубке России: «Слишком много матчей, и потерялся старый формат, когда люди в регионах могли посмотреть на большие команды. Хотелось бы вернуться в то время и съездить в Тамбов, например»
вчера, 21:15
ФИФА планирует потратить 800 млн долларов на женский ЧМ-2027
вчера, 20:43
Микаил Антонио о жизни в Катаре и конфликте на Ближнем Востоке: «Я слышал взрывы и видел пламя от летящих бомб, отель сотрясался. Это был единственный страшный день»
вчера, 20:37
«Ювентус» хочет подписать Спинаццолу как свободного агента и предлагает 32-летнему защитнику «Наполи» контракт на два года
вчера, 20:30
Нагельсманн о политической ситуации в преддверии ЧМ-2026: «Нельзя полностью игнорировать то, что происходит в мире, но я сосредоточен на футболе. Цель – хорошо выступить на турнире»
вчера, 20:16
Рекомендуем