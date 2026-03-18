Марокко признали победителем Кубка Африки. Сенегалу засчитано поражение со счетом 0:3 за уход с поля в финале

Марокко присуждена победа на Кубке Африки.

Результаты Кубка Африки подверглись пересмотру спустя два месяца после финала.

Конфедерация африканского футбола объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

