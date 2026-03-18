  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марокко признали победителем Кубка Африки. Сенегалу засчитано поражение со счетом 0:3 за уход с поля в финале
303

Марокко признали победителем Кубка Африки. Сенегалу засчитано поражение со счетом 0:3 за уход с поля в финале

Марокко присуждена победа на Кубке Африки.

Результаты Кубка Африки подверглись пересмотру спустя два месяца после финала.

Конфедерация африканского футбола объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

АААААААА! Дичь, безумие и отвага в финале Кубка Африки! Вы такого НИКОГДА не видели

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Конфедерации африканского футбола
logoСборная Сенегала по футболу
logoКубок Африки
logoСборная Марокко по футболу
Конфедерация африканского футбола
logoБраим Диас
результаты
303 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не смогли ограбить на поле, так ограбили в кабинетах.
Позор.
Ответ Папа Футбола
+++
Дичайший позор
Марокко надо технарь давать за все, что они и творили. А не Сенегалу. Еще и отравили соперников

Какое же мощное лобби у марокканцев, знатно занеслм, что и судьи на турнире тащили, и после такое решение принимают
Надеюсь, апелляцию подадут сенегальцы, эт не спортивное решение, а политическое
На поле все решили же
Ответ Папа Футбола
Что за бред? Они издеваются, что ли! Идиотское решение купленное за деньги.
Ну африканская конфедерация просто вновь подтвердила, что Марокко купило этот трофей, их успешно тянули к финалу, но там обделались
Пришлось таким способом вручать
Теперь это будет один из самых позорных трофеев в истории
Для всех адекватных: Сенегал - чемпион
Ответ Влад Безруков
100%
Так занесли, что эта позорная Федерация до сих пор старается, два месяца рвали жилы
Ответ Влад Безруков
Такого идиотизма я еще не видел. Матч сыгран, медали вручены и кубок поднят над головой. И тут спустя ДВА месяца аннулируют результат, это просто абсурд. После такого нет желания больше смотреть этот турнир.
Африка хахахахахаха 🤡
Ответ Человек1991
Это ж сколько надо было бабла вручить нужным людям!
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Позор, Сенегал выиграл по справедливости
Че за позорище, такой бред даже сложно представить. Африка самый коррумпированный континент, это очередное доказательство.
Ответ Джон Люлькович
При том, что сам КАН был интересным и смотрибельным, но так обделаться в конце это уметь надо. Федерация выстрелила себе в ногу. Смотреть такое дно уже совсем не хочется.
позорище! наверное, самое позорное решение в истории футбола!
И какая ценность у такой «победы»?)
Ответ Daniel Firsov
"Игра забудется, а результат останется"
Ответ Егор_1116798610
Проблема в том, что результат был в пользу Сенегала. Тут скорее останется лютый кабинет .
Какой бред…
Самая долгая проверка ВАР в истории.
Ответ Aggrrist
😂😂
Это очень хорошо, это позволяет пересмотреть итоги некоторых матчей прошлого
Как известно, на порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗⚽

в четвертьфинале ДОМАШНЕГО ЧМ игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.

Ответ Фанат Сан-Марино
