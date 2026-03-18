Винисиус прокинул мяч мимо Доннаруммы и наткнулся на голкипера «Сити», вышедшего из штрафной. Тюрпен не увидел фола и назначил угловой

Винисиус наткнулся на Доннарумму перед штрафной «Сити», судья не свистнул фол.

Клеман Тюрпен не зафиксировал фол после столкновения Винисиуса Жуниора и Джанлуиджи Доннаруммы в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм, 3:0 – первый матч).

На 62-й минуте вингер «Реала » выскочил один на один с голкипером «Манчестер Сити», вышедшим из штрафной. Винисиус прокинул мяч мимо Доннаруммы, но наткнулся на голкипера и упал на газон.

Главный арбитр не увидел нарушения правил и назначил угловой.

Изображение: кадр из трансляции