  • Винисиус прокинул мяч мимо Доннаруммы и наткнулся на голкипера «Сити», вышедшего из штрафной. Тюрпен не увидел фола и назначил угловой
Винисиус прокинул мяч мимо Доннаруммы и наткнулся на голкипера «Сити», вышедшего из штрафной. Тюрпен не увидел фола и назначил угловой

Винисиус наткнулся на Доннарумму перед штрафной «Сити», судья не свистнул фол.

Клеман Тюрпен не зафиксировал фол после столкновения Винисиуса Жуниора и Джанлуиджи Доннаруммы в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм, 3:0 – первый матч). 

На 62-й минуте вингер «Реала» выскочил один на один с голкипером «Манчестер Сити», вышедшим из штрафной. Винисиус прокинул мяч мимо Доннаруммы, но наткнулся на голкипера и упал на газон. 

Главный арбитр не увидел нарушения правил и назначил угловой. 

тут ничего не было, там и сам Винисиус особо не спорил, поржал потом с Доннарумой. А вот когда Мбаппе, убегающего один на один просто явно тянули за майку, а бежавший недалеко Тюрпен ничего не увидел, было вообще клоунадой.
Да и ничего не было. Вини сегодня напорол моментов на пару матчей вперёд.
Мне кажется, ничего и не было.
Ответ los merengues
Мне кажется, ничего и не было.
не кажется
Комментарий удален пользователем
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Ну как все, в офсайд не попал, заработал пеналь и забил его. Я мягко говоря не фанат Вини, но игрок он отличный
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Не всё, получается)
Так сам влетел) Все норм
Зато потом парочку забил
Комментарий удален модератором
Ответ circassian*
Комментарий удален модератором
Сегодня у него были проблемы с реализацией - это сильно бесило, однако он неплохо обострял отдавая передачи, хорошо стягивал защитников на себя. Плохая игра, но он сегодня сыграл то ли девятку то ли шестерку.
Ответ circassian*
Комментарий удален модератором
Он как валенок сыграл🤷‍♂️
примерно за такой эпизод в ворота Хорватии назначили пендаль с Аргентиной, там в штрафной это было
