  • Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Реала» за руку Бернарду: «Это 11-метровый и удаление. Винисиус провоцировал фанатов «Ман Сити» и должен был получить желтую»
Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Реала» за руку Бернарду: «Это 11-метровый и удаление. Винисиус провоцировал фанатов «Ман Сити» и должен был получить желтую»

Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор должен был получить желтую карточку за провокационное празднование гола в ворота «Манчестер Сити».

На 17-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бернарду Силва локтем отразил удар Винисиуса по воротам. Главный судья встречи Клеман Тюрпен сперва не установил нарушения правил, но после изучения повтора удалил хавбека «Манчестер Сити» и назначил пенальти, который реализовал сам Винисиус.

Во время празднования бразилец облокотился на угловой флажок и показывал жесты фанатам хозяев, а также изобразил, как кулаками утирает слезы. Год назад фанаты «горожан» вывесили баннер с Родри и его «Золотым мячом», в борьбе за который он опередил Винисиуса, а также надписью «Хватит лить горькие слезы».

«20-я минута. Пенальти в пользу «Реала». Бернарду Силва выставил локоть, чтобы увеличить площадь тела, и помешал Винисиусу забить. Это пенальти и красная карточка.

Во время празднования гола Винисиус провоцировал местных болельщиков. За это он должен был получить желтую карточку», – написал Фернандес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Павла Фернандеса
Винисиус не смотря на пенальти, разочарование этого вечера. Он упускает абсолютно все моменты, ВСЕ!
Ответ Cruel Snake
Ну пенка отчасти позволила Реалу играть на расслабоне
Играет очень безответственно,теряет мячи в простых ситуациях, и постоянно провоцирует соперников,даже когда это вообще не нужно Реалу. Говорю как болельщик Реала,я просто жду его продажи,это не игрок королевского клуба
Гори-гори ясно) это Ригоберке
Наконец то наказали этого Бернарду, ну очень неприятный тип, несмотря на габариты всегда играет грязно и громче всех возмущается и почему-то судьи в основном на его стороне, может из-за того что не выглядит как типичный бульдог
Спортс нашел ноунейма, чтобы постить авторитетное мнение. Главное, чтобы был жалким хейтером Мадрида)
Материалы по теме
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда, выдающаяся. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
Арбелоа про 2:1 с «Ман Сити»: «Мы довольны. У «Реала» были шансы забить 2-й гол раньше. С кем бы мы ни играли дальше, чтобы стать чемпионами Европы, придется побеждать лучших»
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
Росеньор о 0:3 с «ПСЖ»: «Челси» владел мячом на их половине, но Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. У нас было много ударов, но соперник был хладнокровен и не ошибался»
«Реал» 3 раза подряд выбил «Ман Сити» из ЛЧ – в 1/4 финала, в стыковых матчах и в 1/8
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
Так Сафонов уверенно прибыл на игру с «Челси» – а потом после его выноса забил «ПСЖ»!
Холанд забил 30+ голов за «Ман Сити» в 4-м сезоне подряд
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
У Винисиуса 7 (3+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ наряду с «Ливерпулем» и «Шахтером»
Холанд догнал Мюллера по голам в ЛЧ и делит с ним 7-е место – у них по 57. До Мбаппе – 11 мячей
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против «Краснодара» сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»
